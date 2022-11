F1, Pierre Gasly adesso rischia davvero: è a soli due punti "patente" dallo stop

La sanzione ricevuta nel GP Messico per il sorpasso, ritenuto irregolare, ai danni di Lance Stroll, adesso mette in seria difficoltà il pilota dell'AlphaTauri

Aver ricevuto ben quattro penalità negli ultimi tre GP iridati non è l’unica preoccupazione di Pierre Gasly. Il pilota francese dell’AlphaTauri, già promesso sposo di Alpine per il 2023 dove gli toccherà l’arduo compito di raccogliere il testimone da Fernando Alonso, è infatti arrivato al limite dei punti della patente Fia. E, in caso di altre sanzioni, è seriamente a rischio di essere il primo pilota della storia ad azzerare la Superlicenza ed essere costretto a saltare un GP.

F1 GP Messico 2022, Città del Messico: Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) in azione

DUE PUNTI A peggiorare una situazione già non particolarmente positiva è stata l’ultima penalità ricevuta nel corso del GP Messico. Nel corso della gara di domenica scorsa, i giudici Fia hanno infatti deciso di sanzionare Gasly per il sorpasso in curva 4 ai danni di Lance Stroll, considerato irregolare dal momento che il pilota AlphaTauri ha completato la manovra finendo al di là della linea bianca che delimita la pista. Un altro punto in meno sulla patente, che ha portato la Superlicenza di Pierre a soli due punti dal “cartellino rosso” che comporterebbe la sospensione per un GP.

F1 GP Messico 2022, Città del Messico: il sorpasso irregolare di Pierre Gasly (AlphaTauri) su Lance Stroll (Aston Martin)

SOTTO SCACCO Il 26enne francese non è il primo ad aver perso 10 dei 12 punti della patente, ma è certamente il primo a dover convivere così a lungo con il rischio di restare a secco ed essere, quindi, obbligato a osservare una gara di stop. Il sistema approntato dalla Federazione Internazionale prevede, infatti, che i punti persi siano recuperati soltanto l’anno successivo rispetto al momento in cui sono stati decurtati e questo significa che Gasly dovrà aspettare maggio 2023 per riavere indietro alcuni dei punti sul patentino. E che, dunque, dovrà correre gli ultimi due GP di questo campionato e i primi sette del prossimo senza prendere alcuna sanzione considerando che, per la maggior parte delle infrazioni, i commissari decurtano due punti.

F1 2022, GP Arabia Saudita: Pierre Gasly (AlphaTauri)

PARLA PIERRE Una situazione che non fa felice Gasly, che dopo il GP Messico si è molto lamentato per la sanzione: “Sono abbastanza stanco di questa cosa. Sono un pilota e, se vedo uno spazio, provo il sorpasso. Se non siete contenti di questa cosa, allora potreste semplicemente chiedere di restituire la posizione e di riprovare dopo. Ma non ho ricevuto alcuna richiesta di questo tipo da parte della Direzione gara, e questo è un vero peccato. È stato fatto spesso in passato ma, per qualche ragione, non questa volta”. “Adesso, deve stare molto attento”, ha commentato laconico a El Mundo Deportivo, il suo futuro boss in Alpine, Otmar Szafnauer.

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/11/2022