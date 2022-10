Haas, si rivede Pietro Fittipaldi: in pista nelle PL1 dei GP Messico e Abu Dhabi

Fittipaldi tornerà al volante della Haas. Non parliamo ovviamente di nonno Emerson – il due volte iridato F1 tornato agli onori delle cronache, qualche giorno fa, per essersi candidato al Senato italiano con la coalizione di centrodestra senza essere eletto – ma di Pietro, il terzo pilota del team statunitense che aveva debuttato nella massima serie negli ultimi due GP del 2020, in sostituzione dell’infortunato Romain Grosjean. Il 26enne brasiliano con passaporto Usa (è nato a Miami) sarà dunque al volante della VF-22 nelle prime prove libere del GP Messico e del GP di Abu Dhabi, per rispettare la normativa che, da quest’anno, impone a tutti i team di usare in PL1 dei rookie che non abbiano corso più di due GP in carriera, almeno una volta per ognuna delle due auto in pista. Per Fittipaldi non sarà una novità neppure al volante della macchina di questa stagione, visto che era stato il sostituto di Nikita Mazepin al via dei test in Bahrain, prima dell'arrivo di Kevin Magnussen.

F1 GP Sakhir 2020, Manama: Pietro Fittipaldi (Haas)

LA SITUAZIONE DEI 10 TEAM Con quattro gare alla fine del Mondiale, nessuno dei dieci team in griglia ha ancora adempiuto al dovere imposto dall’articolo 32.4 lettera c) del Regolamento Sportivo F1 2022. Alcune squadre, come la Haas, appunto, hanno però già comunicato i propri piani: è il caso della Ferrari, che ha annunciato la partecipazione di Robert Shwartzman nelle PL1 negli Stati Uniti e (presumibilmente) anche ad Abu Dhabi, dato che in Brasile la prima sessione di libere sarà anche decisamente importante visto il ritorno del format Sprint. Da ricordare, inoltre, che test come quello di Antonio Giovinazzi in Haas e quelli di Robert Kubica in Alfa Romeo non sono validi al fine del rispetto della regola, considerando che entrambi hanno disputato ben più di 2 gare in F1. Particolare è, poi il caso di Zhou, che viene considerato rookie ai fini della norma anche se, a tutti gli effetti un titolare.

F1 2022, test Bahrain: Pietro Fittipaldi al volante della Haas VF-22

F1 2022, I ROOKIE USATI IN FP1

Team Pilota - Evento 1 Pilota - Evento 2 Mercedes Nyck De Vries - GP Francia Da confermare Red Bull-Honda Juri Vips - GP Spagna Da confermare Ferrari Robert Shwartzman - GP Usa Robert Shwartzman - Da confermare McLaren-Mercedes Da confermare Da confermare Alpine-Renault Da confermare Da confermare AlphaTauri-Honda Liam Lawson - GP Belgio Da confermare Aston Martin-Mercedes Nyck De Vries - GP Italia Felipe Drugovich - GP Abu Dhabi Williams-Mercedes Nyck De Vries - GP Spagna Logan Sargeant - GP Usa Alfa Romeo-Ferrari Guanyu Zhou - GP Bahrain Da confermare Haas-Ferrari Pietro Fittipaldi - GP Messico Pietro Fittipaldi - GP Abu Dhabi

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/10/2022