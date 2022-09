Elezioni Politiche: l'iridato F1 Emerson Fittipaldi non è stato eletto al Senato

Nonostante la vittoria della coalizione di centrodestra con cui si candidava da capolista al Senato per la circoscrizione Sudamerica, il due volte campione del mondo di Formula 1 non è riuscito a entrare in Parlamento

Emerson Fittipaldi non è riuscito a coronare il suo sogno di diventare un Senatore della Repubblica Italiana. Il due volte campione del mondo di Formula 1 si era candidato nella circoscrizione Sudamerica per provare a entrare in Parlamento, applicare politiche attive per lo sport e soprattutto difendere lo ius sanguinis – il diritto ad avere la cittadinanza solo se discendenti di persone a loro volta in possesso del passaporto italiano – ma, nonostante la vittoria della coalizione di centrodestra con cui si candidava, il 75enne italo-brasiliano non è risultato eletto.

F1 GP Italia 2022, Monza: Emerson Fittipaldi nel paddock

I RISULTATI DELLE POLITICHE La coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia ha infatti vinto le elezioni politiche che si sono tenute ieri, 25 settembre, in tutta Italia, ma questo non è bastato per Emmo. L’ex pilota, iridato in F1 nel 1972 e nel 1974, ha ottenuto 37.373 preferenze personali, per un totale di 91.827 voti alla coalizione di cui era capolista. Non è stato sufficiente: con il 22.62% dei voti nella circoscrizione sudamericana, secondo i dati del Ministero dell’Interno, Fittipaldi è stato battuto da Mario Alejandro Borghese, eletto tra le fila del Movimento Associativo Italiani all’Estero (MAIE), scelto dal 32.49% dei votanti.

Emerson Fittipaldi (McLaren) e Clay Regazzoni (Ferrari) con Niki Lauda (Ferrari)

CHI È FITTIPALDI Due titoli Mondiali F1 all’attivo ma non solo, Emerson Fittipaldi è stato uno dei piloti più longevi e vincenti della storia delle corse. Oltre all’iride Piloti nel 1972 e nel 1974, Emmo ha vinto 14 GP in F1, ma anche un campionato Champ Car (l’antenato della IndyCar) e due 500 Miglia di Indianapolis nel 1989 e nel 1993. È anche il capostipite di una famiglia da sempre impegnata nel motorsport, con il fratello Wilson, il figlio Christian e i nipoti Enzo e Pietro tutti piloti. Proprio Pietro, classe 1996, ha disputato due GP di Formula 1 con la Haas (team per il quale svolge tutt’ora il ruolo di riserva) nel 2020 in sostituzione dell’infortunato Romain Grosjean.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/09/2022