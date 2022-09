Ufficiale: Robert Shwartzman in pista con la Ferrari ad Austin

ESORDIO IN F1 La Ferrari Driver Academy punta molto su Robert Shwartzman, pilota russo-israeliano che nella scorsa stagione ha chiuso al secondo posto il campionato di F2 e che quest'anno si è dedicato al lavoro di tester per il team di Maranello, svolgendo un apprezzato lavoro con il simulatore. Dopo le parole di stima nei suoi confronti pronunciate da Mattia Binotto a Monza, come vi avevamo anticipato è arrivata la conferma che per il 23enne ci sarà il primo assaggio in pista durante un weekend di gara di F1.

APPUNTAMENTO AD AUSTIN La conferma è arrivata questa mattina: Shwartzman scenderà in pista nel corso della prima sessione di prove libere del GP Stati Uniti, in programma sul Circuit of Americas di Austin nel weekend del 23 ottobre. Non è ancora stato comunicato il nome del pilota che gli cederà il suo sedile in questa occasione, se Charles Leclerc o Carlos Sainz. Da regolamento, nel corso di questa stagione tutti i team devono far scendere in pista i loro giovani piloti in due sessioni di FP1. La Ferrari crede molto nelle qualità di Shwartzman e vorrebbe trovargli un posto da titolare, dopo questa stagione passata in ''panchina''. Quella di Austin sarà dunque una buona occasione per mettersi in mostra.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/09/2022