Robert Shwartzman, il baby Ferrari guiderà la Haas F1 nei test di Abu Dhabi

Il classe 1999 sarà di nuovo protagonista dei test giovani di Yas Marina, in programma dopo il GP Abu Dhabi F1 del prossimo 12 dicembre. Stavolta per lui ci sarà il volante della Haas dell'ex compagno Schumacher

Dopo aver guidato la Ferrari a Fiorano nei test di inizio stagione e ad Abu Dhabi nei test giovani di fine campionato 2020, Robert Shwartzman prosegue il suo apprendistato verso la Formula 1. Il giovane russo, al suo secondo anno in Formula 2 con il team Prema, ha forse un po’ deluso le aspettative incontrando nella serie cadetta qualche difficoltà di troppo dopo l’ottima annata 2019, chiusa con il successo all’esordio in F3. Niente, però, che gli impedirà di sedersi ancora al volante di una monoposto della massima serie: il classe 1999 ad Abu Dhabi sarà infatti protagonista dei test giovani 2021, al volante della Haas dell’ex compagno di squadra Mick Schumacher.

F1 GP USA 2021, Austin: Mick Schumacher (Haas F1 Team)

PARLA ROBERT Il baby della Ferrari Driver Academy è attualmente in terza posizione nella classifica del campionato F2, a 43 lunghezze dal leader Oscar Piastri (giovane talento di scuola Alpine-Renault) e a -7 dal nuovo arrivo di casa Alfa Romeo Racing, Guanyu Zhou, che nel 2022 debutterà in Formula 1 al posto di Antonio Giovinazzi. “Prima di tutto voglio ringraziare – le prime parole di Shwartzman in vista del test che si terrà dopo il GP Abu Dhabi del 12 dicembre – il team Haas, la Scuderia Ferrari e la Ferrari Driver Academy per la fantastica opportunità concessami. Sarà la mia prima volta con il team americano e non vedo l’ora di poter conoscere i metodi di lavoro di un’altra squadra e di imparare quanto più possibile da loro. Avere la chance di guidare un’altra auto di F1 è incredibile e sono impaziente di mettermi al lavoro”.

F1 2020: Callum Ilott, Robert Shwartzman e Mick Schumacher (Ferrari Driver Academy) a Fiorano

SODDISFAZIONE STEINER Parole di apprezzamento anche da parte di Gunther Steiner, il team principal altoatesino della scuderia di Kannapolis, che evidentemente può consolidare il rapporto di fiducia con il Cavallino: “Abbiamo cercato Robert per permettergli di effettuare con noi il test a dicembre sulla pista di Yas Marina. Ovviamente, il suo è un profilo di alto livello visto che fa parte dell’Academy Ferrari già dalla fine del 2017. Le sue abilità sono già state chiaramente messe in mostra nelle ultime stagioni, specie nella sua annata d’esordio in F2 nel 2020, quando ha lottato fianco a fianco con i nostri piloti ufficiali Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Siamo felici di dargli questa chance in Formula 1 e non vediamo l’ora di lavorare con lui ad Abu Dhabi”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/11/2021