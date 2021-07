SHWARTZMAN PERFETTO Torna al successo Robert Shwartzman e lo fa imponendosi nella prima corsa sprint del week end di Silverstone della Formula 2. Il russo della Prema è scattato perfettamente dalla quarta piazzola prendendo il comando della corsa. Messosi alle spalle Christian Lundgaard, Roy Nissany e Juri Vips, il pilota del vivaio Ferrari ha mantenuto il comando senza farsi impensierire dalle interruzioni dovute all'ingresso della Safety Car.

ZHOU KO, PIASTRI CAPOCLASSIFICA Colpo di scena dopo appena tre curve con Guan Yu Zhou che ha visto definitivamente sgretolarsi l'ultimo rimasuglio del vantaggio accumulato ad inizio stagione che gli permetteva di rimanere in testa alla classifica generale. Un banale testacoda ha posto fine alla gara del cinese e Oscar Piastri, sesto al traguardo passa così al comando della classifica piloti.

VIPS E LUNDGAARD A PODIO Dietro a Shwartzman hanno concluso Vips, mai in vera bagarre, e Lundgaard, coinvolto quest'ultimo in un contatto al via con Nissany che ha messo fuori gioco quest'ultimo. Buon quarto Felipe Drugovich a precedere Theo Pourchaire, rientrato senza problemi dall'infortunio rimediato nell'ultima gara corsasi a Baku. Settimo Liam Lawson che si è visto sfilare da Piastri la sesta posizione. Non troppo in evidenza il pilota locale Dan Ticktum, ottavo, che ha raccolto un solo punto.

Silverstone, Gara 1 (top ten)