Saranno famosi

Arrivano forze fresche ad arricchire le file della Ferrari Driver Academy. La scuola per giovani piloti della scuderia di Maranello ha infatti annunciato oggi l’ingaggio dei giovanissimi Oliver Bearman e Rafael Camara, entrambi selezionati al termine delle FDA Scouting World Finals, una sorta di X Factor dei motori che ha messo in competizione tra loro i giovani talenti segnalati dai partner della rossa.

Ferrari Driver Academy, le selezioni per il 2022

NUOVI ARRIVI Oliver Bearman, inglese classe 2005, ha letteralmente dominato la stagione di Formula 4, trionfando sia nel campionato italiano che in quello tedesco, ottenendo anche qualche risultato di prestigio anche in patria, vincendo sulla pista di Snetterton. Rafael Camara, brasiliano e coetaneo del nuovo compagno di Academy (è nato tre giorni prima) è stato invece uno dei grandi protagonisti del karting, dove si è imposto vincendo la WSK Champions Cup e la WSK Super Master Cup, portando a casa anche una corsa della classe Champions of the Future, nel mese di maggio. Non entra ufficialmente a far parte di FDA, ma continua a essere visionato da vicino, invece, il finlandese classe 2006 Tuukka Taponen, campione del mondo kart in categoria OK, che ha però scelto di aspettare un altro anno (da membro del team Tony Kart) prima del salto sulle monoposto.

PAROLA AI PROTAGONISTI “Sono molto contento – spiega il neo ferrarista, Bearman – di essere stato selezionato per entrare a far parte della Ferrari Driver Academy. È la maniera perfetta di concludere quella che per me è stata un’ottima stagione. La settimana trascorsa a Maranello, con la possibilità di guidare sulla pista di Fiorano, è stata un’esperienza splendida. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare e cominciare a sentirmi parte della famiglia Ferrari”. “La mia felicità è alle stelle – ha aggiunto Camara – per essere stato scelto da FDA. È un’opportunità unica per me e farò di tutto per ripagare della fiducia che è stata riposta in me. Entrare a far parte della grande famiglia Ferrari è la realizzazione di un sogno. Per questo voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e in particolar modo la mia famiglia che non mi lascia mai solo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/11/2021