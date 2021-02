RIAPRE L’ACADEMY Nei giorni scorsi, alcuni di loro sono stati impegnati nel test premio al volante della Ferrari SF71H sulla pista di Fiorano, lavorando a stretto contatto con la squadra corse e con i piloti titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz. Parliamo dei giovani della Ferrari Driver Academy, che adesso tornano tra… i banchi di scuola in vista dell’inizio della nuova stagione 2021. Una stagione in cui il vivaio di Maranello si rinnova: salutati Giuliano Alesi, Gianluca Petecof ed Enzo Fittipaldi, si riparte con sette ragazzi e una ragazza accomunati dallo stesso sogno di vestire la tuta rossa in un Gran Premio di Formula 1.

SETTE PIÙ UNA Chi, il sogno, lo sta per coronare è certamente Mick Schumacher, che nel 2021 debutta ufficialmente in F1 al volante della Haas e che stamattina non era presente – ampiamente giustificato – per l’inizio dei corsi al Museo Ferrari di Maranello. Il figlio del leggendario Kaiser è la punta di diamante della Fda, con il rivale della passata stagione F2, Callum Ilott, che invece indosserà i panni del pilota di riserva per il Cavallino. Continueranno a correre tra i cadetti, invece, il russo Robert Shwartzman e Marcus Armstrong mentre Arthur Leclerc (fratello minore di Charles) promosso in Formula 3 con il team Prema. Completano la classe i giovanissimi Dino Beganovic, il neo-arrivato James Wharton, 14enne australiano selezionato nelle FDA Scouting World Finals e la prima ragazza pilota di casa Ferrari, l’olandese Maya Weug, vincitrice dalla competizione Fia Girls On Track, recentemente intervistata da MotorBox.

PARLA MATTIA “Comincia ufficialmente oggi – spiega il team principal Ferrari, Mattia Binotto – la nuova stagione della Fda. È un momento importante, non solo per gli otto partecipanti alla classe 2021 ma per tutta la Scuderia. Abbiamo sempre detto che l’Academy non è solo una scuola che deve far crescere i migliori talenti per portarli in F1 ma, soprattutto, deve formare quelli che in futuro saranno portacolori della squadra nella massima serie automobilistica. Quest’obiettivo lo abbiamo realizzato con Leclerc e siamo lieti che quest’anno farà il suo debutto anche un altro pilota cresciuto con noi, Mick Schumacher. Oltre ai visi noti di Callum, Robert, Marcus, Arthur e Dino, mi ha fatto piacere salutare le due matricole, Maya Weug e James Wharton, che entrano da quest’anno a far parte dell’Academy. Il loro arrivo è importante perché costituisce la conferma dello sforzo che stiamo facendo anche sul versante dell’inclusione nel motorsport. A tutti loro faccio il mio personale in bocca al lupo per una stagione di crescita e successi, da affrontare con umiltà, determinazione, voglia di imparare, senza smettere mai di inseguire i propri sogni”.