CINQUE GRAN PREMI IN CINQUE GIORNI È terminato l'ultimo giorno di lavoro per la Ferrari sulla pista di Fiorano. Una settimana intensa che da lunedì ad oggi ha visto alternarsi al volante della SF71H i giovani piloti dell'accademia FDA e i due titolari del team di F1, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Cinque giorni positivi per il Cavallino Rampante, con un piccolo intoppo solo nel martedì dedicato al pilota monegasco. Alla fine, sono stati oltre 500 i giri percorsi per un totale superiore ai 1.500 km, circa 5 volte la distanza di un gran premio, utili per riprendere confidenza con i ritmi di gara e collaudare tutte le procedure in vista di una stagione che sarà probabilmente analoga a quella dello scorso anno, con sottogruppi, bolle e mascherine obbligatorie per impedire i contagi da Covid-19.

STAFFETTA TRA I LEADER DELLA F2 2020 La giornata conclusiva è iniziata poco dopo le 9:30, con ancora Mick Schumacher al volante dopo l'esperienza di ieri pomeriggio. Il tedesco ha completato il lavoro del giovedì percorrendo un'altra cinquantina di passaggi, coprendo così la distanza complessiva di un gran premio. Dopo il figlio del grande Michael, la monoposto impiegata nella stagione 2018 è passata nel primo pomeriggio nelle mani di Callum Ilott. Il britannico, vicecampione di F2 proprio alle spalle di Schumacher, ha a sua volta completato una cinquantina di giri della pista di Fiorano. Nessun contrattempo per lui, alla seconda esperienza di questo tipo dopo il test dello scorso settembre organizzato sempre dalla Ferrari, nel corso del quale si era alternato alla guida ancora con Mick e con l'altro membro della FDA Robert Shwartzman.

ATMOSFERA POSITIVA A tracciare il bilancio finale di questa settimana di test è stato il Direttore Sportivo Laurent Mekies: ''Sette piloti in pista in cinque giorni per un totale di più di 1500 chilometri percorsi: una settimana davvero intensa per la squadra a Fiorano. Questo test era importante per dare la possibilità innanzitutto ai piloti ufficiali della Scuderia, Charles e Carlos, di riprendere confidenza con la pista dopo la pausa invernale, mentre per i ragazzi della Ferrari Driver Academy è stata un’ulteriore opportunità per fare esperienza su una Formula 1. Per qualcuno di loro – penso a Carlos e a Marcus (Armstrong, in pista nella giornata di lunedì, ndr) – il test ha rappresentato una “prima”: il debutto con la sua nuova squadra per lo spagnolo, quello assoluto su una monoposto della massima categoria per il neozelandese. Credo che la cosa più bella della settimana sia stata l’atmosfera che si respirava nel box della nostra pista di casa: tutti i ragazzi avevano davvero una gran voglia di tornare in pista e di prepararsi al meglio per la stagione che sta per cominciare''.

PASSATO E FUTURO Tra i sette piloti schierati dalla Ferrari questa settimana, ce n'è uno giunto alla fine della sua esperienza con il team di Maranello. Parliamo di Giuliano Alesi, che ha inaugurato i test lunedì mattina con un'esperienza dal sapore nostalgico, 30 anni dopo papà Jean: ''Per Giuliano è stato un regalo per la fine del suo percorso nella FDA'' ha aggiunto Mekies. Quest'oggi, nei box era già presente il futuro dell'accademia Ferrari, ossia due membri della FDA su cui si concentreranno molte attenzioni: Arthur Leclerc, fratello minore di Charles, e Maya Weug, la prima ragazza selezionata per entrare a far parte della scuola del Cavallino Rampante.