CHARLES DAY Si è chiusa a Fiorano la seconda di cinque giornate in pista per i piloti della Scuderia Ferrari e della Ferrari Driver Academy. Dopo il debutto di ieri di Giuliano Alesi e Marcus Armstrong, e il test di Robert Shwartzman, oggi la giornata è stata interamente dedicata a Charles Leclerc, che ha da poco sconfitto il Covid-19 ed è potuto salire sulla SF71H del 2018 senza problemi per riprendere confidenza con la velocità a 44 giorni dal termine della passata stagione.

CENTO DI QUESTI GIRI Il pilota monegasco ha rivisto gli uomini del team ed è stato molto attivo in auto, completando più di 100 giri e seguendo un articolato programma di lavoro in previsione della prossima stagione, che scatterà con i test in Bahrain dal 12 al 14 marzo e, subito dopo, con il Gran Premio del Bahrain del 28 marzo. Charles Leclerc ha completato il suo lavoro al calare del sole, e domani sarà la volta di Carlos Sainz, al debutto assoluto sulla rossa. Il pilota spagnolo sarà in pista anche giovedì mattina, prima di lasciare la monoposto rossa ai ragazzi dell'Academy al pomeriggio e per il giorno successivo, con i due protagonisti della scorsa stagione di Formula 2, Mick Schumacher e Callum Ilott. Di seguito il video-riassunto della giornata.