Gabriele Minì sale in Formula 3 con Hitech

PASSAGGIO IN FORMULA 3 Per la sua quarta stagione in monoposto, Gabriele Minì ha scelto la Formula 3. L'italiano lascia così la Formula Regional European by Alpine dopo due annate con il team ART, squadra che lo ha visto chiudere nelle ultime due stagioni rispettivamente in settima e seconda posizione assoluta. Il 17enne siciliano passa così nella categoria superiore accasandosi nel team inglese Hitech GP, squadra che lo aveva fatto girare già nei test invernali all'indomani della chiusura del campionato in quel di Jerez.

QUARTO PILOTA IN GRIGLIA L'italiano è il quarto pilota già ufficializzato al via della serie internazionale al seguito della Formula 1. Anche Paul Aron e Dino Beganovic, accasatisi in Prema, e Gabriel Bortoleto che ha trovato spazio in Trident, provengono dalla Formula Regional. Minì si è messo in evidenza nel 2020 dominando la Formula 4 italiana con Prema. Le due stagioni successive con ART hanno convinto per il passaggio nella categoria superiore con la squadra inglese. Per Minì, dunque, tre team di alto livello.

Pubblicato da Marco Borgo, 04/11/2022