F1 GP Qatar 2023, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE LOSAIL F1 La Formula 1 riparte dal Qatar per il diciassettesimo round della stagione 2023, nonché il quarto che prevede l'applicazione delle nuove regole del format F1 Sprint. Sulla pista di Losail, alle porte di Doha, Max Verstappen ha l'obiettivo di laurearsi matematicamente campione del mondo per la terza volta consecutiva, mentre alle sue spalle si infiamma la lotta per il secondo posto della classifica Piloti e soprattutto per quello Costruttori, con la Mercedes che si deve difendere dagli ultimi assalti della Ferrari. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Qatar 2023.

Prove libere 1 GP del Qatar 2023 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

15.55 - Problemi per Charles Leclerc? Il monegasco è tornato ai box ma dopo essere entrato in pit-lane ha detto via radio: ''Oh, ma che suono strano. Cosa è successo al motore?''.

15.54 - Momento di relativa calma adesso, forse in vista del momento in cui i piloti monteranno un set di gomme più morbide. Migliora però Alonso, che si rimette al comando della sessione: 1:28.624 per lo spagnolo.

15.51 - Man mano che la pista si pulisce dalla patina di sabbia, i tempi scendono sensibilmente: Leclerc si mette al comando con il tempo di 1:29.082.

15.49 - Russell torna davanti a tutti in 1:29.725. Poi Verstappen, Norris, Alonso, Leclerc, Sainz, Hamilton, Perez, Piastri e Hulkenberg. Proprio il pilota Haas, decimo, è l'unico ad aver già montato le Medium, mentre tutti gli altri hanno usato solo le Hard.

15.47 - Verstappen si prende la prima posizione per la prima volta (e immaginiamo neppure l'ultima) del weekend: 1:29.883 per il quasi tre volte campione del mondo, che ha bisogno di soli tre punti domani nella Sprint Race per centrare la matematica vittoria del titolo.

15.44 - Non è un momento facile per i cartelli di polistirolo, che stanno... come d'autunno sugli alberi le foglie. Dapprima è stato Lando Norris a distruggerne uno finendo largo in uscita di curva, poi anche Max Verstappen ne ha colpito un altro.

15.42 - In vetta per il momento è lotta aperta tra le due Mercedes, con Lewis Hamilton che adesso va a prendersi la leadership in 1:31.279, sempre con gomme Hard. Seguono Sainz, Leclerc e Stroll, mentre Verstappen è solo decimo, a quasi due secondi dall'ex grande rivale.

15.41 - E infatti non a caso Sainz cità il papà, campione di rally: ''Mio padre si troverebbe molto bene in queste condizioni''.

15.39 - Russell si prende la leadership in 1:32.420 con gomme Hard. I tempi sono comunque molto molto alti, con le auto che girano intorno ai 10 secondi peggio rispetto al 2021. E c'è davvero tantissima sabbia anche in traiettoria.

15.38 - Ci sono anche diversi problemi legati al vento, visto che soffia a oltre 25 km/h sulla pista. Intanto Verstappen continua a mostrarsi particolarmente in difficoltà: ''Non riesco a vedere nulla con questo sole così basso''.

15.36 - Alonso per il momento è il più veloce: 1:34.724 per lo spagnolo dell'Aston Martin, in queste ore al centro di un'indiscrezione circa la possibilità che Lawrence Stroll possa vendere il team al fondo sovrano dell'Arabia Saudita.

15.34 - ''Oh mio Dio, è davvero scivolosa la pista'', dice Verstappen via radio quasi ridendo mentre parla con il suo ingegnere Gianpiero Lambiase. Nel frattempo Sainz ha risolto i suoi problemi e ha l'ok per spingere.

15.32 - Qualche piccolo problema probabilmente di software per Carlos Sainz: allo spagnolo viene chiesto via radio di non spingere in attesa che il problema venga risolto dai box.

15.30 - Semaforo verde e si va! Via alle prove libere 1 del GP Qatar 2023, con Valtteri Bottas che è il primo a uscire dai box alzando subito una discreta nuvola di sabbia.

15.25 - Vogliamo parlare di gomme? Parliamo di gomme! La Pirelli porta in Qatar delle mescole decisamente resistenti, proprio a causa delle altissime temperature e dei carichi laterali che mettono sotto stress le coperture: le Hard saranno le C1, con Medium C2 e Soft C3.

15.20 - Non sappiamo con precisione se i team e i piloti sono effettivamente pronti, ma è sicuro che sono decisamente... Caldi: 36 gradi la temperatura dell'aria (destinata a scendere visto che alle porte di Doha il sole sta per tramontare), 41 l'asfalto. E attenzione alla sabbia, perché nelle scorse ore c'è stato un gran vento in zona che ha sporcato tantissimo la superficie della pista.

15.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox. Siete pronti per vivere insieme a noi questo venerdì che sarà già decisivo nell'evoluzione del weekend? Dai che tra 15 minuti le auto saranno in pista per la prima (e unica) sessione di prove libere a Losail.