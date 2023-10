F1, piloti stremati dopo il GP Qatar: la Fia interverrà sulle auto e sui calendari

La Federazione non vuole che si ripetano situazioni al limite come quelle viste domenica sera a Losail: il comunicato ufficiale

Le immagini dei piloti stremati al termine del GP del Qatar non sono passate inosservate. Dopo la bandiera a scacchi della gara di Losail alcuni piloti sono stati costretti a recarsi al centro medico del circuito a causa della disidratazione, mentre hanno fatto il giro del mondo i video che mostrano Logan Sargeant aiutato dai meccanici della Williams a scendere dalla macchina dopo il ritiro a pochi giri dalla fine. Scene che la Fia non vuole rivedere in futuro, come si legge in un comunicato pubblicato sul sito della Federazione.

INTERVENTO FIA “Prendiamo nota con preoccupazione – si legge nella nota ufficiale – che le temperature estreme e l'umidità durante il GP Qatar abbiano avuto un impatto sul benessere dei piloti. Pur essendo atleti d'élite, non dovrebbero essere costretti a gareggiare in condizioni che potrebbero mettere a rischio la loro salute o sicurezza. La sicurezza delle auto è responsabilità dei concorrenti ma, come in altre questioni relative ai circuiti e ai requisiti di sicurezza, la FIA adotterà tutte le misure ragionevoli per stabilire parametri accettabili in cui si svolgono le competizioni”.

COMMISSIONE MEDICA A tale scopo, sarà anche convocata una riunione della commissione medica e si analizzeranno eventuali interventi per favorire l’afflusso d’aria all’interno dell’abitacolo: “La Fia ha avviato un'analisi per fornire raccomandazioni in caso di future situazioni di condizioni meteo estreme. Va notato che, sebbene l'edizione dell'anno prossimo del GP del Qatar sia programmata più avanti nell'anno, la FIA preferisce adottare azioni concrete ora per evitare il ripetersi di tali situazioni. Un certo numero di misure sarà discusso durante la prossima riunione della commissione medica a Parigi, che potrebbero includere linee guida per i piloti, ricerche su modifiche per un flusso d'aria più efficiente nell'abitacolo e raccomandazioni per modifiche al calendario per allinearlo alle condizioni climatiche accettabili”.

