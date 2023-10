Il calvario del GP Qatar: "Troppo caldo e troppo pericoloso"

Il weekend del GP Qatar si è rivelato ricco di insidie per i piloti, ritrovatisi loro malgrado catapultati in una situazione potenzialmente molto pericolosa per diversi fattori. Dai cordoli che distruggevano le gomme all'asfalto nuovo molto scivoloso, passando per la gran quantità di sabbia presente sul circuito, il rinnovato circuito di Losail si è dimostrato decisamente inadatto ad ospitare un gran premio. A tutto questo, come se non bastasse, si sono aggiunte le condizioni climatiche di caldo estremo che hanno messo a dura prova il fisico dei 20 protagonisti del Mondiale.

GRAVE ERRORE Tutti i piloti concordano nel ritenere profondamente sbagliato aver posizionato in calendario all'inizio di ottobre il GP Qatar. Fortunatamente, dal prossimo anno la gara si disputerà a fine anno (l'edizione 2024 è prevista il 1° dicembre) quando il caldo è più sopportabile. I racconti a fine gara dei protagonisti rendono l'idea delle difficoltà vissute. Valtteri Bottas ha spiegato: ''Il corpo semplicemente non riusciva a raffreddarsi. Sembrava di essere in una sauna dalla quale non potevi uscire''. George Russell è stato ripreso più volte mentre si apriva la visiera e cercava di prendere aria alzando le mani sopra il volante: ''Ho dovuto aprire la visiera per poter respirare. Era un inferno in macchina''. Eloquente anche Charles Leclerc:''Questo è stato un passo oltre il limite. Se condizioni come queste si ripresentassero, dovremo inventare qualcosa''.

AIUTO NEGATO Tra le situazioni curiose figlie delle condizioni di caldo estremo c'è quella vissuta in Aston Martin e raccontata da Fernando Alonso: ''Sia io sia Stroll abbiamo avuto problemi con la temperatura nel sedile sul lato destro. Mi sono quasi bruciato nei primi 15 giri, quindi ho anche chiesto alla radio se potevano buttarmi dell’acqua o qualcosa al pit stop, cosa che a quanto pare non è consentita''. Il divieto a questa mossa estrema è dovuto al fatto che i team non possono aggiungere liquidi alle loro vetture in corsa, in quanto ciò aumenterebbe il peso e potrebbe essere usato come espediente per aggirare il limite minimo richiesto.

BOLLETTINO DI GUERRA Tra i casi più gravi registrati domenica c'è quello di Logan Sargeant, letteralmente costretto al ritiro per una grave disidratazione. Esteban Ocon ha addirittura vomitato all'interno dell'abitacolo, mentre Lance Stroll dopo la bandiera a scacchi ha barcollato verso l'ambulanza lamentando problemi alla vista. Piloti in simili condizioni possono diventare un pericolo in pista per se stessi e per gli altri, come ha sottolineato un furioso Lando Norris: ''Faceva troppo caldo ed era troppo pericoloso. È qualcosa di cui dobbiamo parlare. È triste che abbiamo dovuto scoprirlo in questo modo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/10/2023