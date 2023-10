Verstappen: "Ho già ottenuto più di quanto avrei potuto sognare"

A soli 26 anni, Max Verstappen ha festeggiato in Qatar il suo terzo titolo mondiale, oltretutto consecutivo. L'olandese ha raccolto il testimone da Lewis Hamilton e sta inanellando successi e numeri record, promettendo di segnare in maniera indelebile questa epoca della F1.

IL SUO DECENNIO Proprio Hamilton ha fatto un'ammissione che sa di resa di fronte allo strapotere di Verstappen: ''Questo sarà il decennio di Max''. L'olandese ha un contratto con la Red Bull valido fino al 2028, quindi un suo ritiro precoce dalla F1 non è sicuramente nei piani nonostante il suo interesse mai nascosto verso altre categorie del motorsport. Ralf Schumacher ha commentato: ''Posso immaginare che ad un certo punto da un giorno all'altro traccerà una linea con la F1 e vorrà fare qualcos'altro. Ma attualmente si sta divertendo molto con quello che sta facendo''.

GODERSI IL MOMENTO A riguardo, Verstappen ha spiegato che piani lontani dalla F1 non sono nella sua testa al momento: ''Ad essere sinceri, penso che sia più una questione di quanto tempo voglio restare qui. Ho già ottenuto più di quanto avrei potuto anche solo sognare. Quindi adoro questo momento. È perfetto. Ma di sicuro, a un certo punto, potresti voler fare altre cose o correre un po’ meno, assolutamente. Ma non adesso''.

IN BUONA COMPAGNIA Con il terzo titolo iridato, Verstappen ha raggiunto nomi che hanno fatto la storia della F1 come Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart, Nelson Piquet e Jack Brabham. Un aspetto sottolineatogli subito dopo la bandiera a scacchi della Sprint del GP Qatar dal suo team principal Chris Horner. Il pilota della Red Bull ha poi commentato: ''Lo trovo complicato perché non sono in F1 per lasciare un'eredità. Sono qui per vincere e sono qui per cercare di fare il meglio che posso e provare a godermi il momento con le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questi traguardi. Ma quando vedi quella lista, quei nomi, dici ‘wow, è incredibile ciò che queste persone hanno ottenuto nella loro carriera e ora tu sei al loro fianco!’. Naturalmente è una sensazione straordinaria''.

GIA' NELLA STORIA Che Verstappen abbia già un posto nella storia della F1 non lo dicono solo i numerosi record che già detiene. Nei giorni scorsi Bernie Ecclestone lo ha definito addirittura il miglior pilota che lui abbia mai visto ed Helmut Marko ha sottolineato perché il suo pupillo va sicuramente inserito nel gotha di questo sport: ''Penso che bisogna mettere in gioco l’età. Max ha compiuto 26 anni sabato scorso e ha già dei record incredibili per la sua età. La cosa più affascinante è che sta ancora migliorando e ottiene le vittorie con una certa facilità e sicurezza. Ecco perché puoi già paragonarlo a quelli davvero grandi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/10/2023