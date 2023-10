Ecclestone non ha dubbi: "Mai nessuno bravo quanto Verstappen"

All'età di 27 anni Max Verstappen sta per essere incoronato campione del mondo per la terza volta consecutiva. Il pilota olandese è diventato il padrone assoluto della F1 odierna e si sta ricavando un posto sempre più grosso nella storia dello sport, scalando anche le classifiche delle varie voci statistiche. Il portacolori della Red Bull quest'anno ha anche realizzato un record impressionante, vincendo ben 10 gran premi consecutivi.

IL PILOTA COMPLETO Le prestazioni di Verstappen stanno impressionando anche chi di campioni di F1 ne ha visti correre davvero tanti. Parliamo del 92enne Bernie Ecclestone, il quale ha ammesso che l'olandese ha spodestato Alain Prost dalle sue preferenze sul migliore in assoluto. L'ex Supremo della F1 ha sempre avuto un debole per il francese, ritenuto migliore del rivale Ayrton Senna per il modo in cui riusciva a leggere e dominare le gare prima che i piloti avessero il costante supporto della squadra attraverso la tecnologia. Ecclestone ha dichiarato all'agenzia DPA: ''Max è senza dubbio il migliore che abbia mai visto e che anche tutti gli altri abbiano visto. È il pilota da corsa completo. Inizia la corsa e vuole vincerla. Non fa nient’altro. Non commette errori, non fa nulla, non si prende alcuna libertà''.

NESSUNO COME LUI Verstappen sta venendo supportato nei suoi successi da un'ottima Red Bull ma, come dimostrano le difficoltà del compagno di squadra Sergio Perez, il pilota ci mette tanto del suo. Ecclestone è convinto che con ogni tipo di vettura l'olandese dimostrarebbe la sua superiorità: ''Anche con una macchina che non è delle migliori, Max batterebbe un sacco di gente. È una superstar. Non c'è mai stato nessuno bravo quanto Max oggi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/10/2023