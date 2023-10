Leclerc, dagli scontri con Verstappen al rispetto per l'olandese: "Si merita tutto"

Il pilota Ferrari ha ricordato gli scontri avuti in passato con l'olandese, per il quale ora ha grande rispetto

Le carriere di Charles Leclerc e Max Verstappen hanno iniziato a incrociarsi molto prima della F1. I due, entrambi nati nel 1997, si sono sfidati in pista fin dai tempi dei go-kart, anni in cui stavano dimostrando già tutto il loro talento e nel corso dei quali non sono mancati i momenti di tensione, come il celebre episodio avvenuto nella WSK Euro Series del 2012 divenuto virale grazie alle interviste ai due protagonisti rilanciate sul web ad anni di distanza.

BAMBINI DIVENUTI UOMINI Il salto precoce di Verstappen in F1, contrapposto al percorso più tradizionale intrapreso da Leclerc, li ha tenuti separati per qualche anno. Ritrovatisi poi nella massima categoria del motorsport, i due si sono nuovamente scontrati anche nel senso letterale del termine, come nell'acceso finale del GP Austria 2019 quando il pilota della Red Bull vinse con un sorpasso decisamente muscolare ai danni del ferrarista di cui si discusse molto. Negli ultimi anni, però, i rapporti si sono normalizzati e tra loro c'è un grande rispetto. Riflettendo sull'evoluzione della rivalità con Verstappen, Leclerc ha dichiarato alla vigilia del GP Qatar: ''Penso che si sia calmato un bel po’! Ricordo i nostri giorni nei kart e come ci stavamo provando. Ovviamente poi con l’esperienza ti calmi e adesso è un adulto. Quando eravamo insieme nei kart, eravamo bambini, ma sono bei ricordi. Ha fatto un’altra stagione eccezionale. Si merita sicuramente tutto quello che gli sta accadendo in questo momento, e immagino che sia solo questione di tempo prima che vinca il suo terzo titolo''.

OBIETTIVO SECONDO POSTO Parlando della Ferrari, invece, Leclerc ha sottolineato come la crescita della SF-23 permetta alla scuderia di Maranello di mettere nel mirino il secondo posto della Mercedes nel mondiale Costruttori: ''Ovviamente la Red Bull ha già vinto il titolo, ma il secondo posto è ancora tutto da assegnare, il che è un po’ più interessante della lotta per il titolo Piloti. Faremo del nostro meglio per battere la Mercedes, ma anche la McLaren che sta tornando forte''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/10/2023