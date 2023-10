Schumacher non ha dubbi: "Tra Sainz e Leclerc è Carlos il migliore al momento "

La coesistenza tra Charles Leclerc e Carlos Sainz all'interno del box Ferrari prosegue alternando weekend dove i due giocano di squadra, sacrificandosi a vicenda come successo a Singapore e in Giappone, ad altri dove non si risparmiamo in duelli o commenti sarcastici via radio, come avvenuto a Monza e in Gran Bretagna. La classifica del campionato al momento vede lo spagnolo avanti di 15 punti sul monegasco, riproponendo la situazione che si era già vissuta nel 2021.

F1 2023, GP Singapore: Carlos Sainz precede Charles Leclerc

C'E' SOLO UN NUMERO 1 Intervenendo a un evento tenutosi a Madrid questa settimana, Sainz ha affrontato l'argomento della lotta per lo status di numero 1: ''È molto chiaro nei nostri contratti e nel nostro modo di guidare che l'unico numero 1 è la Ferrari. Ci sono gare in cui sarai davanti, gare in cui sarai dietro, gare in cui dovrai aiutare il tuo compagno di squadra o la Ferrari, gare in cui dovrai aiutare te stesso. Charles e io siamo abbastanza abituati e sappiamo come gestirlo bene, ma sicuramente chiunque ami la Ferrari non dovrebbe incoraggiare quel tipo di discorsi sulla prima guida, perché primo non è vero e secondo non aiuta''.

COPPIA EQUILIBRATA Secondo Sainz, il grande equilibrio nelle prestazioni dei due piloti è uno dei punti di forza della Ferrari: ''Questa generazione di vetture è difficile da guidare ed è per questo che in molti gran premi ci sono compagni di squadra separati da due, tre decimi o mezzo secondo. Ma tra noi questo non succede. Siamo sempre vicini l'uno all'altro e questo è un asset molto importante per la Ferrari. Ci spingiamo molto a vicenda''.

LECLERC A UN BIVIO Vista dall'esterno, la sensazione è che Leclerc non sia riuscito a imporsi nel ruolo di prima guida come molti si sarebbero aspettati e come era avvenuto nella scorsa stagione. Secondo Ralf Schumacher è proprio il monegasco quello che sta uscendo sconfitto dall'attuale situazione: ''Leclerc è ora a un bivio - ha dichiarato al sito tedesco formel1.de - Deve guardarsi con obiettività, perché non ha senso essere un grande talento che è molto veloce e che cerca di cambiare la situazione in meglio ma fa tutti questi errori. Sainz è più equilibrato. Non ha talento come Leclerc, ne sono abbastanza sicuro, ma è più versatile e al momento è il pacchetto migliore''.

SPAGNOLI ELETTRIZZATI Quello che sta avvenendo in Ferrari ovviamente non sta sfuggendo di vista neppure ai media spagnoli. Roldan Rodriguez, ex pilota ora inviato per DAZN, ha commentato così la situazione in Ferrari: ''Il 99,9% dei piloti in questo momento vorrebbe essere Carlos Sainz. Un pilota Ferrari che sta regalando a Charles Leclerc, il pilota che ha stravinto tutto ciò che ha mai corso, un momento terribile''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/10/2023