Carlos Sainz rimanda il rinnovo con la Ferrari all'inverno: "È solo questione di tempo"

Il periodo di grande forma di Carlos Sainz non ha cambiato le carte in tavola in ottica rinnovo di contratto con la Ferrari. Ad ammetterlo è lo stesso pilota spagnolo, che ha parlato con la stampa del suo Paese a margine di un evento promozionale che si è tenuto nei giorni scorsi a Madrid. Ciononostante, il 29enne sembra avere le idee molto chiare su quello che vuole dal futuro, e l’obiettivo sembra chiaramente mettere la firma sull’accordo con il Cavallino per i prossimi anni.

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Frederic Vasseur sorride con Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

L’INVERNO STA ARRIVANDO “Quando ti trovi in un buon momento sportivo – ha spiegato Sainz – è anche più facile negoziare un rinnovo di contratto, ma non credo che le ultime gare abbiano cambiato l’opinione che la Ferrari ha di me o l’opinione che io ho della Ferrari. Entrambi conosciamo quali sono i punti di forza e il potenziale che abbiamo e le mie intenzioni per il prossimo inverno sono le stesse che avrei avuto anche se non avessi vinto a Singapore. Il futuro sarà deciso, o almeno cercherò di fare in modo che venga deciso, durante l’inverno. Voi sapete già quali sono le mie priorità sul breve, sul medio e sul lungo termine, e spero che potremo avere delle risposte quest’inverno”.

VEDI ANCHE

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

QUESTIONE DI TEMPO Carlos ha poi spiegato che il motivo principale per cui si è deciso di rimandare i discorsi in inverno è legato alla mancanza di tempo per trovare un accordo: “Non ci siamo ancora seduti a parlare, ma non è che non abbiamo voluto rinnovare. È che durante la stagione c’è sempre poco tempo per trovarsi. Non abbiamo voluto distrazioni sapendo che ci sarebbero stati quattro mesi in inverno per sedersi e parlarne con calma. Ma è solo questione di tempo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/10/2023