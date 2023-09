Fittipaldi e il consiglio a Leclerc: "Deve essere più concentrato e meno preoccupato"

Come nel corso della stagione 2021, la prima vissuta da compagni di squadra, Charles Leclerc si trova a inseguire Carlos Sainz in classifica generale. La differenza, analogamente ad allora, è minima con appena 6 punti a separare i due piloti della Ferrari, ma la sensazione è quella di vedere un Leclerc patire psicologicamente le prestazioni dello spagnolo. A Monza, dove Sainz è stato costantemente leggermente più veloce del monegasco, ne abbiamo avuto una conferma con il rischioso duello nel finale di gara, quando Leclerc ha provato in tutti i modi a togliere il podio all'altro ferrarista.

CHARLES SOTTO PRESSIONE Il due volte iridato Emerson Fittipaldi ha commentato la situazione all'interno del box Ferrari, sottolineando come al momento il monegasco stia attraversando una fase complessa: ''Vedo che Leclerc è sotto una pressione maggiore rispetto a Sainz. E quella pressione viene dall’interno. Vuole performare e fornire risultati che non arrivano. Sainz sembra essere più costante quando si tratta di finire le gare rispetto a Leclerc. Ciò creerà ancora più pressione su Charles: sapere che il suo compagno di squadra è lì, a portare risultati. Quando hai un compagno di squadra che ha lo stesso tipo di materiali, questo inizia a crearti pressione e se non sei forte mentalmente, renderà le cose difficili''.

IL CONSIGLIO DI FITTIPALDI Le osservazioni di Fittipaldi hanno dei riscontri concreti nei tanti errori in cui Leclerc è incappato quest'anno nel tentativo di inseguire un risultato forse impossibile per l'attuale SF-23. Ricordiamo per esempio l'incidente in qualifica a Miami, oppure quello nel corso del primo giro del GP Australia. L'ex pilota brasiliano ha espresso dei consigli per il ferrarista: ''Charles Leclerc deve essere più concentrato e non essere così preoccupato. Quando un pilota inizia a fare una cosa del genere, è la cosa peggiore che può fare a se stesso. Sappiamo che ha talento, ma secondo me deve essere più rilassato. Se riuscisse a rendere le cose più facili, renderebbe meglio e commetterebbe meno errori. Qualsiasi atleta che mette troppa pressione su se stesso, esce da una finestra produttiva. Se stai esagerando, non va bene e se stai esagerando, non stai performando. Ogni atleta ha una finestra di prestazione e per me la sta superando e creando errori che non rendono giustizia al suo talento fenomenale. Leclerc deve mettersi in quella finestra, ma so che è più facile a dirsi che a farsi''.

