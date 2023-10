Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Qatar

La Formula 1 torna in pista e lo fa nel weekend di Losail, in cui torna protagonista il nuovo format della Sprint Race. Per questo motivo, dopo solo una sessione di prove libere frenetica che ha lasciato aperti tanti quesiti sui rapporti di forza in pista nel weekend, è già tempo di fare delle scelte importanti in ottica Fantasy Formula 1. E quindi: su chi conviene puntare per provare a sbancare il fine settimana del GP Qatar?

F1 GP Qatar 2023, Losail: Max Verstappen (Red Bull Racing)

IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana iridato, ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Qatar 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1*

*Diretta dedicata al FantasyF1 a partire dal minuto 52.00

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/10/2023