F1, Verstappen prepara la festa in Qatar: servono 3 punti, può farcela già nella Sprint

Dopo la Red Bull a Suzuka, in Qatar sarà il turno di Verstappen. Con ogni probabilità, Max si laureerà infatti campione del mondo di Formula 1 già nel prossimo appuntamento, chiudendo matematicamente i giochi con cinque gare d’anticipo: un risultato straordinario ma che non sarà a tutti gli effetti un record, visto che Michael Schumacher nel 2002 vinse il titolo con la Ferrari a Magny-Cours, a sei gare dalla fine del campionato. In realtà, ci sono buone possibilità che l’olandese possa in un certo qual senso pareggiare il primato già nel sabato di Losail, e cioè nella giornata in cui andrà in scena la Sprint Race del weekend Qatariota.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: la festa Red Bull per il titolo costruttori con Max Verstappen, Christian Horner e Sergio Perez

VERSTAPPEN CAMPIONE SE… In effetti a Verstappen basta guadagnare tre punti nella garetta di 100 km che andrà in scena il prossimo 7 ottobre per laurearsi matematicamente campione e pareggiare i conti con Schumi, diventando iridato con sei gare d’anticipo. Al pilota Red Bull servirebbe infatti soltanto un sesto posto nella Sprint per centrare il terzo titolo della carriera, a prescindere dal risultato di Perez. Max, inoltre, vincerebbe il Mondiale anche senza ottenere punti (e cioè se arrivasse al traguardo dal nono posto in giù) qualora il compagno di squadra – che è il più vicino in classifica – non chiudesse nei primi tre posti. Forse non sarà il massimo sul piano sportivo e dell’attesa della gara, ma è facile ipotizzare come l’entourage di Verstappen possa già preparare la festa al sabato sera senza aspettare il GP vero e proprio.

F1 GP Giappone 2023, Suzuka: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia la vittoria | Foto: Twitter @F1

ASPETTANDO DOMENICA In ogni caso, se non dovesse vincere già sabato 7 ottobre, sono pochissime le chance per tenere i giochi aperti fino alla tappa di Austin: in caso di zero punti raccolti nella Sprint, Max sarebbe comunque campione con un ottavo posto in gara, a prescindere dal risultato di Perez, ma potrebbe anche arrivare nono o decimo e comunque vincere il titolo nel caso in cui arrivasse rispettivamente ottavo o settimo nella gara sprint. Tutti risultati evidentemente alla portata di Max, che quest’anno ha sempre chiuso al primo o al secondo posto, ad eccezione del weekend “disastroso” di Singapore in cui ha tagliato il traguardo in quinta posizione: un risultato considerato appunto disastroso, ma che comunque sarebbe ampiamente sufficiente (sia nella Sprint, sia nel GP vero e proprio) per laurearsi campione.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/09/2023