Perez, crisi senza fine e posto a rischio: "Ora deve dare una risposta"

Reduce dal disastroso weekend di Suzuka, conclusosi con un precoce ritiro, Sergio Perez non è riuscito a riscattarsi nelle qualifiche del GP Qatar. Il messicano è stato tra le vittime dei track limits, vedendosi cancellare il tempo che lo avrebbe qualificato alla Q3, ma le sue prestazioni sono state comunque deludenti, con distacchi pesanti rispetto all'altra Red Bull di Max Verstappen.

TROPPA DIFFERENZA La situazione comincia a indispettire anche i vertici della scuderia austriaca. Il team principal Chris Horner ha sottolineato come il messicano debba dare presto segnali di riscossa: ''Anche altri piloti hanno avuto i loro giri cancellati. Ma il punto è che Max ancora una volta ha fatto il suo lavoro e Checo ancora una volta ha avuto una giornata difficile. È un momento difficile per lui, c’è molta pressione sulle sue spalle adesso, ma è un pilota esperto. Lo affiancheremo nella lotta per il secondo posto nel mondiale, ma ora deve dare una risposta. Onestamente non capisco la differenza tra i tempi di Max e Checo''.

IL FANTASMA NORRIS Come in passato, ogni volta che Perez vive un momento di crisi tornano forti le voci sul possibile ingaggio di Lando Norris come suo sostituto. Il messicano è legato alla Red Bull fino alla fine del 2024, mentre il britannico ha un contratto valido fino al 2025 con la McLaren, ma neppure questo dà garanzie assolute. Alex Albon, che conosce bene sia Norris sia l'ambiente Red Bull, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport Italia: ''Penso che se vuole, può andare alla Red Bull. Dovremo aspettare e vedere perché credo che a nessuno piaccia essere compagno di squadra di Max. È super difficile, ne ho avuto esperienza io stesso. Se ha fiducia in se stesso, come dovrebbe essere, allora le porte della Red Bull sono spalancate per lui. Il rapporto tra Lando e la McLaren è comunque molto forte, quindi vedremo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/10/2023