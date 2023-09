Hamilton su Verstappen: "Io ho sempre avuto a che fare con compagni più forti dei suoi"

Con una macchina dominante anche Lewis Hamilton è in grado di dominare. Non è una frase buttata là, lo sa bene il britannico che dal 2014 al 2020 ha fatto man bassa di titoli, eccezion fatta per quel beffardo 2016 in cui l'ex amico e compagno di squadra Nico Rosberg è riuscito ad avere la meglio. Ed è proprio facendo le va sui suoi ex compagni di squadra che il campione di Stevenage ha cercato di ridimensionare tutto il clamore che si sta verificando attorno al suo avversario numero 1, quel Max Verstappen che ha ucciso il campionato 2023 vincendo sin qui 12 delle prime 14 gare e fiaccando sin dalle prime gare la resistenza interna di Sergio Perez. L'olandese viaggia spedito verso quello che sarà il suo terzo titolo mondiale consecutivo, anche se il primo - vinito proprio contro Hamilton all'ultima gara per un colpo di fortuna - al britannico ancora non va giù.

CONFRONTO TRA COMPAGNI ''I miei compagni sono stati più forti di quelli che ha avuto Max'' ha tagliato corto Hamilton rispondendo a una domanda ai microfoni di Sky Sport. ''Ho riflettuto sul fatto che il racconto dei media ai tempi in cui davo 5-6 decimi a Valtteri Bottas in qualifica è differente da quello attuale, quando è Verstappen a infliggere lo stesso distacco a Perez, nei suoi confronti è tutto gonfiato. Credo che i miei compagni siano stati più forti di quelli affrontati da Max in carriera, da Jenson Button a Fernando Alonso, da George Russell a Nico Rosberg (che Lewis aggiunge solo una volta che l'intervistatore glielo ricorda...), sono tutti ragazzi molto forti e costanti. Verstappen non corre contro nessuno di così forte''. Ha ragione Lewis? Giudicate voi, per farlo vi forniamo la lista dei compagni di squadra dell'olandese da quando è in Formula 1: Daniil Kvyat, Jean Eric Vergne, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon e Sergio Perez.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/09/2023