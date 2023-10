Skoda: la Fabia potrebbe sopravvivere all'Euro 7

Attenzione, attenzione. Se fino a poco tempo fa la maggior parte dei costruttori di automobili considerava l'applicazione delle norme Euro 7 come un attentato alla mobilità privata, il clamoroso cambio di prospettiva della Comunità Europea ha (di nuovo) stravolto il banco. I nuovi parametri di omologazione dovrebbe entrare in vigore nel 2025 ma la prospettiva che essi siano molti vicini all'Euro 6 è una notizia da accogliere con entusiasmo anche da parte dei comuni automobilisti. Pensateci: l'Euro 7 avrebbe richiesto rigorosi nuovi limiti con costosi interventi ingegneristici per l'installazione di catalizzatori elettricamente riscaldati e nuove tecnologie di diagnostica a bordo, aumentando così i costi di produzione a livelli impraticabili. Soprattutto per le auto utilitarie. In molti ne avevano previsto il pensionamento anticipato ma oggi tanti altri non sono così sicuri di volerci rinunciare. Come Skoda che, se tutto sarà confermato, potrebbe mantenere in gamma la Fabia con la prospettiva di una possibile nuova generazione. Che leggendo queste notizie magari altri costruttori si accorgano di aver preso alcune decisioni in modo troppo affrettato?

Skoda Fabia, vi piacerebbe vederla ancora in giro?

SKODA FABIA: AVANTI TUTTA

Secondo le nuove proposte, ancora da ratificare dal Parlamento e dalla Commissione Europea, le autovetture rimarrebbero soggette agli stessi limiti imposti dagli attuali standard Euro 6, riducendo così in modo significativo i costi di conformità. Zellmer (CEO di Skoda) parlando con la rivista inglese Autocar ha elogiato questa possibilità come ''più realistica''. Interrogato sulla possibilità di sopravvivenza della Fabia a combustione interna, ha dichiarato: ''Non direi che l'hanno salvata, ma credo abbiano esteso la sua potenziale vita utile.'' Certamente le dichiarazioni lasciano un po' di cautela ma la portata di una simile dichiarazione è chiara. Tanto è vero che Skoda non ha mai indicato una data prevista per il ritiro della Fabia attuale, lanciata nel 2021 e in programma per il rinnovo intorno al 2028. Con la speranza (forse) che le norme attuali potessero cambiare e offrissero ai costruttori europei la possibilità di restare competitivi in tutti i segmenti di mercato. E non per forza con solo automobili elettriche.

PER GLI AUTOMOBILISTI

La politica europea è stata negli ultimi anni piuttosto severa nei confronti dell'industria dell'auto e sorda e miope (per non dire bendata) di fronte alle conseguenze che le imposizioni di norme avrebbero potuto avere innanzitutto sui cittadini. Ora, soprattutto di fronte alla potentissima offensiva cinese e in vista delle elezioni del 2024, la questione sta tornando a essere discussa. ''Dobbiamo tenere aperte le opzioni. Il nostro principio è rispettare le preferenze dei clienti e dobbiamo mantenere aperta questa possibilità. Ma vediamo quali saranno le preferenze dei consumatori nei prossimi cinque o dieci anni.'' Ha dichiarato diplomaticamente Zellmer, senza nascondere nelle parole un evidente senso di soddisfazione qualora questo scenario dovesse concretamente realizzarsi. Ripensare i limiti ai parametri di omologazione allungherebbe la vita utile di quelle che sono le automobili ''accessibili'', che da sempre hanno finanziato le Case stesse. Speriamo che a Bruxeless torni a prevalere il buon senso e non si pensi solo a comunicare quella che, ormai senza dubbio, è pura ideologia.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 06/10/2023