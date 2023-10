Skoda Superb 2024: le anticipazioni nei disegni ufficiali

Le forme della nuova Skoda Superb Wagon 2024 le avevamo già intraviste nelle foto spia ufficiali, in cui l'auto appariva ancora parzialmente camuffata. Ora, da Mladá Boleslav arrivano i disegni degli esterni della Superb di quarta generazione (qui l'anteprima sugli interni), che riaccendono i riflettori sulla station wagon e sulla variante berlina dell'ammiraglia boema a pochi giorni dalla premiére. E per la gioia di molti, non si tratterà di un'auto elettrica, ma di modelli mossi ancora da motori a combustione.

Nuova Skoda Superb Wagon 2024, disegno della 3/4 posteriore

NUOVA TECNOLOGIA PER I FARI Il suo design incorpora elementi del nuovo linguaggio di design Modern Solid e le caratteristiche principali includono fari anteriori più affilati e con tecnologia LED Matrix migliorata, oltre a luci posteriori a LED con quelli che Skoda chiama ''elementi cristallini'' (scopriremo presto che cosa intende, n.d.r.). “La Superb ha tradizionalmente plasmato il linguaggio del design Škoda e la quarta generazione di modelli continuerà a fare proprio questo: il suo aspetto è caratterizzato da linee nette, proporzioni chiaramente definite e dinamiche e un moderno aspetto scultoreo e stile cristallino”, dice Oliver Stefani, responsabile del design Škoda.

Nuova Skoda Superb 2024, disegno della 3/4 anteriore

PIÙ GRANDE DI PRIMA Naturalmente la Superb non sfugge alla regola che vede le auto diventare sempre più grandi a ogni nuova generazione e con l'arrivo della quarta la scopriremo infatti ancora più lunga e più alta, seppure migliorata dal punto di vista aerodinamico, promette Skoda. L'altezza della testa e il bagagliaio sono cresciuti notevolmente, fanno sapere dalla Casa, ''nell’evoluzione della propria filosofia di design rimanendo allo stesso tempo fedele ai rinomati valori del marchio come praticità e spaziosità''. La première verrà trasmessa in live streaming il 2 novembre prossimo: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/10/2023