Nuova Skoda Superb, scoprila in video diretta streaming

Scade il countdown, ancora qualche ora di pazienza e avremo accesso a tutte le specifiche e le immagini della nuova edizione della storica ammiraglia Skoda, sorta di controfigura di Volkswagen Passat. Da Superb di quarta generazione, in formato berlina e Wagon, i veli cadono stasera (giovedì 2 novembre) alle ore 19.00. Clicca Play qui sotto e armati di pop corn. Qualche anticipazione?

SUPER SUPERB Di nuova Skoda Superb 2024 (sopra, il video della world premiere; sotto, un... trailer) già conosciamo in parte sia il design esterno, sia la configurazione degli interni, sia infine - a grandi linee - la gamma motori. Che sarà composta ancora da unità endotermiche o elettrificate (ibrido plug-in incluso), non 100% elettriche. Incrociando le informazioni estratte dalle foto spia e dalle bozze ufficiali, deduciamo che la punta di diamante della gamma Skoda (titolo che si rimpalla col SUV Kodiaq) sarà ancor più grande nelle dimensioni, più curata nei dettagli, infine ancor più tecnologica di prima, fuori (nuovi fari Matrix LED) così come dentro (comandi a rotella digitali ''polifunzionali'', qui spieghiamo meglio). Sotto il cofano, dunque, ancora motori diesel (sì) e benzina, in quest'ultimo caso declinati anche in salsa mild hybrid e plug-in, tutti quanti associati a cambio DSG doppia frizione. Superb 4x4? Oh yes. Basta così, a lei i riflettori.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/11/2023