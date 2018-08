Autore:

Emanuele Colombo

IL PROTOTIPO A PARIGI Non è cifra tonda, ma 117 anni di storia nel Motorsport vanno festeggiati ed ecco che al prossimo Salone di Parigi 2018 cadranno i veli dal prototipo Skoda Vision RS, che delinea il linguaggio stilistico della futura gamma sportiva del Marchio e anticipa un modello di serie di prossima uscita.

COME È FATTA I bozzetti sono firmati dal reparto Design Skoda, diretto da Oliver Stefani: secondo la Casa sono frutto di un attento studio aerodinamico, in cui il posteriore è caratterizzato da un diffusore e da uno spoiler ottimizzato sul tetto. Le misure? Sono da segmento C: Skoda Vision RS ha infatti una lunghezza di 4,36 metri, una larghezza di 1,81 m, un’altezza contenuta a 1,43 m e un passo di 2,65 m.