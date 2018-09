Autore:

Giulia Fermani

SALONE DI PARIGI 2018: SKODA Al Salone di Parigi 2018 lo stand Skoda mette in mostra molte novità. Cadono i veli dal prototipo Skoda Vision RS, che delinea il linguaggio stilistico della futura gamma sportiva del Marchio, e dalla versione sportiva del Suv con il diesel più potente della gamma Skoda Kodiaq RS. Alla kermesse parigina il brand cecoslovacco presenta anche Skoda Karoq Sportline e Scout: il primo è un allestimento più sportivo in chiave stradale del noto SUV compatto, il secondo un nuovo allestimento con trazione integrale 4x4 di serie.

LE NOVITA' ALLO STAND Skoda Vision RS, che anticipa un modello di serie di prossima uscita, mostra un posteriore caratterizzato da un diffusore e da uno spoiler ottimizzato sul tetto e misure da segmento C. Al suo fianco, allo stand Skoda, la Skoda Kodiaq RS, con motore TDI a quattro cilindri da 2,0 litri da 239 cv di potenza e 500 Nm di coppia. Rispondono all’appello di Parigi 2018 anche i du nuovi allestimenti di Skoda Karoq, Sportline, con il motore a benzina più potente della serie, ossia il 2.0 TSI da 190 cv e Scout, il nuovo allestimento del Suv compatto del gruppo Volkswagen con sottoscocca completamente carenato. Per conoscere le novità nel dettaglio, cliccate sui link in questo articolo o sui servizi correlati che trovate in fondo alla pagina.