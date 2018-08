Autore:

Emanuele Colombo

DEBUTTO A PARIGI È ufficiale, al Salone di Parigi 2018 farà il suo debutto in società la nuova Skoda Kodiaq vRS: il modello più sportivo della gamma, con il più potente motore diesel di serie mai montato dalla casa ceca.

LA SCHEDA TECNICA Il motore TDI a quattro cilindri da 2,0 litri della Skoda Kodiaq vRS è accreditato di 239 CV di potenza e 500 Nm di coppia: con il contributo della trazione integrale di serie e del cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti dovrebbe permettere tempi di circa 6,5 secondi nello 0-100 km/h e velocità prossime ai 230 km/h, con consumi che possiamo stimare nell'ordine di 6,4 l/100 km.

LE PRIME FOTO Le prime due immagini teaser del SUV Skoda sono avare di dettagli, ma già si nota che la caratterizzazione estetica della Kodiaq sportiva è affidata principalmente a cerchi dedicati di grande diametro, presumibilmente da 20 pollici a giudicare dalle immagini, e dai paraurti ridisegnati.

IL DESIGN All'anteriore, la presa d'aria dello Skoda Kodiaq sportivo ha forma leggermente diversa dal modello corrente e il labbro inferiore del fascione è più ampio e pronunciato. Niente minigonne sulle fiancate, mentre si confermano le barre portatutto sul tetto. Completeranno il nuovo design nuove mostrine vRS con la V smaltata in rosso.

DOTAZIONI A bordo ci aspettiamo sedili profilati con rivestimenti dedicati e finiture ad hoc per volante, leva cambio, pedaliera e pannelli porta, con probabile impiego di inserti in Alcantara. Dotazioni in linea con il top della produzione Skoda, strumentazione digitale Virtual Cockpit con display da 10,3 pollici e infotainment con schermo touch in vetro da 9,2 pollici.

SISTEMI DI SICUREZZA Quanto alla sicurezza, sicuramente la nuova Kodiaq vRS offrirà tutti i principali aiuti alla guida di ultima generazione: mantenimento di corsia, blind spot alert, frenata automatica di emergenza, cruise control adattivo, fari abbaglianti automatici, telecamere di manovra a 360° e parcheggio semi-automatico. E ovviamente Driving Mode dedicati per modificare il comportamento di motore, trasmissione, assetto e controllo di stabilità secondo i gusti del guidatore.

PREZZO E DATA DI LANCIO Vista la premiere al Salone di Parigi, a inizio ottobre, possiamo presumere che la Skoda Kodiaq vRS verrà messa in vendita entro la prima metà del 2019. E se dovessimo scommettere sul possibile posizionamento punteremmo su un prezzo attorno ai 46.500 euro. Ma queste, per ora, sono solo scommesse: attendiamo informazioni ufficiali a riguardo.