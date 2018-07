Autore:

Emanuele Colombo

NUOVO ALLESTIMENTO Dotato di trazione integrale 4x4 di serie, è in arrivo Skoda Karoq Scout: un nuovo allestimento del SUV compatto del gruppo Volkswagen. Il sottoscocca è completamente carenato, a protezione della meccanica, e il look è impreziosito dall'alternarsi di finiture cromate e antracite, dai vetri oscurati e dai cerchi lucidi da 18 pollici di serie (con i 19” bruniti offerti in opzione).

DOTAZIONI A bordo troviamo sedili con cuciture a contrasto, volante multifunzione, pedaliera in metallo e il pacchetto LED con Ambient Lighting per scegliere il colore dell'illuminazione dell'abitacolo. Tra le dotazioni spiccano la strumentazione digitale Virtual Cockpit, un drive mode specifico per la guida in fuoristrada e un modulo LTE con hot spot wi-fi.

MOTORI E DATA DI LANCIO Sotto al cofano sono proposte tre diverse motorizzazioni: il benzina 1.5 TSI da 150 CV abbinato al solo cambio DSG a 7 rapporti; il 2.0 TDI 150 CV a gasolio, disponibile sia con cambio manuale sia con l'automatico DSG a doppia frizione, e il diesel 2.0 TDI 190 CV che prevede di serie il DSG a 7 marce. Skoda Karoq Scout sarà presentato al Salone di Parigi 2018.