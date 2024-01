Skoda Octavia 2024: ancora benzina e diesel, l'elettrico può attendere

Lo scorso anno è stato un periodo significativo per Skoda, che ha delineato il suo ambizioso piano per un futuro totalmente elettrico e ha svelato importanti novità con la nuova generazione di Superb e Kodiaq (qui la nostra anteprima). Per il 2024 l'attenzione della Casa automobilistica ceca si sposta su di un importante aggiornamento per il veicolo di maggior successo: Octavia. Attualmente, la quarta generazione della best seller è già una vettura molto apprezzata e l'aggiornamento mira a perfezionare una formula vincente, offrendo nuovi contenuti estetici e tecnici. L'unica informazione ufficiale su Octavia MY24 è il mini video teaser pubblicato sui canali social Skoda, anticipando l'arrivo della versione di serie agli inizi di febbraio 2024. L'auto nell'immagine svela solo il disegno dei fari, ma qualche informazione in più (sulla base dei più recenti prodotti Skoda) è possibile ricavarla.

BERLINA ADDIO? La nuova sagoma dei fari presenta una luce diurna a LED che si estende più in basso, e dalle immagini che circolano in rete dei prototipi impegnati nelle fasi di test, si nota una griglia inferiore modificata e nuove prese d'aria laterali. La griglia principale probabilmente subirà poche modifiche, mantenendo un volto riconoscibile, in continuità con la familiarità Skoda. Nuova Octavia dovrebbe incorporare anche aggiornamenti ai paraurti anteriori e posteriori, insieme a una firma luminosa posteriore leggermente diversa. Anche un modello sportivo vRS sarà parte del gamma 2024, conservando cerchi in lega più grandi, un kit carrozzeria personalizzato e numerosi dettagli in rosso. Il lancio dell'Octavia vRS rinnovata potrebbe coincidere con il debutto della prima Skoda Superb vRS più avanti quest'anno. Attenzione, però. Siccome nuova Superb sarà proposta sul mercato europeo solo in versione station, è possibile che anche Octavia sia commercializzata (almeno nel Vecchio Continente) nella sola configurazione familiare. Decretando di fatto l'addio per la berlina.

ANCORA IBRIDA PLUG-IN Per quanto riguarda i propulsori, Octavia è costruita sulla piattaforma MQB Evo e ciò esclude al momento la possibilità di una versione completamente elettrica. Le versioni più economiche probabilmente continueranno a utilizzare l'unità a tre cilindri da 1.0 litri e 110 CV, con un'integrazione mild-hybrid abbinata a un cambio automatico DSG a sette velocità. Maggiori prestazioni saranno fornite dall'unità a quattro cilindri da 1.5 litri TSI da 150 CV. La tecnologia ibrida plug-in è stata introdotta sul modello per la prima volta nel 2020. Sebbene la nuova Superb PHEV disponga di una batteria più grande da 25,7 kWh, è improbabile che questa miglioria venga adottata anche sull'Octavia. Si suppone che questa conservi la sua batteria da 13 kWh, per un'autonomia completamente elettrica di circa 50 km. Skoda non ha trascurato - e non ci sono per ora piani di dismissione - le motorizzazioni diesel: per Octavia, è probabile la riconferma della stessa gamma con l'ottimo 2.0 litri con potenze di 115 CV, 150 CV e 200 CV, con quest'ultimo che potrebbe essere abbinato alla trazione integrale. Qualora la versione vRS dovesse essere confermata, allora è probabile che essa sia equipaggiabile con i motori 2.0 litri TDI da 200 CV e 2.0 litri TSI da 245 CV. Al prossimo aggiornamento.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/01/2024