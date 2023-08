Volkswagen, a Monaco tra concerti e novità (non solo elettriche)

I piani della casa tedesca per l’IAA 2023 di Monaco di Baviera: tante novità, test drive ed eventi per il pubblico presente in fiera

Uno stand aperto al pubblico, ma non solo per scoprire i suoi prodotti: l’idea di Volkswagen per l’IAA Mobility 2023 di Monaco (dal 5 al 10 settembre) è di incontrare il suo pubblico, mostrargli le novità in arrivo, ma anche sentire cosa ne pensa delle sue auto, della strada intrapresa in questi anni, delle sfide che il mondo l’automobile dovrà affrontare nei prossimi anni.

LE NOVITÀ Tante le auto che Volkswagen porterà a Monaco: la più attesa è sicuramente la Passat, giunta alla nona generazione (ma solo station wagon), presentata proprio alla fine di agosto; c’è poi la sua cugina ID.7, la prima tre volumi elettrica di Wolfsburg, anche in versione GTX ad alte prestazioni. E poi la nuova Tiguan, anticipata qualche mese fa, e forse - ma forse - una prima anticipazione della ID.2 All, l’auto elettrica per tutti.

APERTO A TUTTI Ecco perché lo stand nella zona Open Space del Salone di Monaco in Odeonsplatz sarà privo di barriere, architettoniche ma non solo: tutto lo staff sarà in grado di parlare la lingua dei segni, le rampe permetteranno l’accesso alle sedie a rotelle, e tutto lo spazio aperto al pubblico è stato progettato - tra le altre - con la collaborazione di associazioni di non vedenti e non udenti.

VEDI ANCHE

“Il nostro Open Space simboleggia l’impegno di Volkswagen verso la diversità e l’inclusione”, ha commentato Imelda Labbé, del CdA della casa tedesca. “Dopo tutto, lo dice anche il nostro nome (‘auto del popolo’, ndr). Ecco perché ci impegniamo a rimuovere quante più barriere possibili per poter avviare un dialogo con quante più persone possibili. È l’unico modo che abbiamo di scoprire gli interessi e le opinioni dei nostri clienti sul mondo dell’automobile”.

GLI EVENTI Oltre alle novità di prodotto, l’Open Space di Volkswagen servirà ad accogliere talk e tavole rotonde con esperti e ospiti internazionali, offrire occasioni di networking e avvicinamento al mondo del lavoro per i più giovani, ma anche concerti e momenti più conviviali. L’accesso all’Open Space di Volkswagen è gratuito: il programma dettagliato - in inglese - si trova a questo indirizzo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/08/2023