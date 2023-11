Nuova Volkswagen Tiguan è ordinabile. I motori al lancio, i prezzi

Aperti gli ordini per due nuovi mild hybrid 48 volt e per il turbodiesel, i motori plug-in hybrid solo dal 2024. Tre allestimenti

Riprogettata da cima a fondo, ri-elettrificata in modo ancora più completo. Ma il nuovo ''circuito elettrico'' sarà a pieno regime solo dal 2024: per adesso, solo l'ibrido leggero. Volkswagen Italia apre le prenotazioni per Tiguan terza generazione: c'è il mild hybrid, c'è anche il diesel, c'è una triplice gamma di allestimenti. Ordini aperti dunque da novembre 2023, prime consegne dal 2024. Impugniamo la lente di ingrandimento.

Nuova Tiguan, prevendite al via

MOTORI

In Italia, la nuova Tiguan è inizialmente disponibile con motorizzazioni benzina mild hybrid 48 volt da 130 CV o 150 CV (sigla 1.5 eTSI) e turbodiesel (il familiare 2.0 TDI da 150 CV). Solo nel 2024 saranno dunque introdotti i due propulsori ibridi plug-in di nuova concezione (1.5 eHybrid) con un'autonomia completamente elettrica di circa 100 km e funzione di ricarica rapida in corrente continua DC fino a 50 kW. Tutte le versioni di nuova Tiguan sono dotate di serie del cambio automatico doppia frizione DSG Direct Shift a 7 marce (a 6 marce sul plug-in).

Nuova Tiguan al lancio solo benzina mild hybrid e diesel

VERSIONI

All’apertura degli ordini, la gamma italiana di nuova Tiguan propone tre allestimenti: Life, Elegance e R-Line.

TIGUAN LIFE Disponibile con tutte e tre le motorizzazioni proposte al lancio, nuova Tiguan Life offre già una dotazione di serie piuttosto ricca. Tra i principali equipaggiamenti:

Fari a LED con Light Assist (oscuramento automatico degli abbaglianti)

Gruppi ottici posteriori a LED con luci dinamiche di svolta

Cerchi in lega da 17 pollici

Rear View (sistema di telecamere per la retromarcia),

Park Assist Plus (assistente al parcheggio)

Volante multifunzione rivestito in pelle con palette cambio DSG

Nuova strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,2 pollici

da Sistema di infotainment da 12,9 pollici

da App-Connect wireless per Android Auto e Apple CarPlay

per e Porte USB-C anteriori con capacità di ricarica di 45 watt

Keyless Go (avviamento senza chiave)

Climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone

Barre sul tetto

ACC ( cruise control adattivo ) predittivo

) predittivo Side Assist Plus ( assistente al cambio di corsia ) con Rear Traffic Alert e Emergency Exit Warning System

) con Rear Traffic Alert e Emergency Exit Warning System Front Assist (sistema di frenata di emergenza )

) Intersection assist (assistente alle svolte)

Lane Assist (avviso di deviazione dalla corsia)

Dynamic Road Sign Display

Rilevatore di stanchezza del conducente

Sistema di avviso Car2X



I nuovi interni

TIGUAN ELEGANCE Disponibile con entrambi i motori da 150 CV, la versione Elegance aggiunge alla dotazione di serie dell’allestimento Life i seguenti elementi:

Fari a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica

Luci all-weather, di svolta e per autostrada

Cerchi in lega da 18 pollici

Keyless Entry & Go (apertura e avviamento senza chiave)

Bagagliaio con apertura e chiusura elettrica (inclusa la funzione Easy Open con il gesto del piede)

con il gesto del piede) Park Assist Plus con funzione di memoria

con funzione di memoria Sedili anteriori Sport Comfort in tessuto e Artvelour, riscaldabili, con supporto lombare e funzione massaggio

Sedile conducente con regolazione in profondità, altezza e inclinazione, con supporto seduta allungabile

Illuminazione abitacolo Ambient Light a 30 colori

Ambient Light a 30 colori Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati

Volante multifunzione rivestito in pelle riscaldabile



I nuovi fari a LED



TIGUAN R-LINE Disponibile a sua volta con entrambi i motori da 150 CV, nuova Tiguan R-Line è caratterizzata esteticamente all’esterno da cerchi in lega da 19 pollici, paraurti, spoiler sul tetto e pannelli laterali in design sportivo R-Line, mentre a bordo gli interni R-Line includono sedili sportivi specifici e pedaliera in acciaio spazzolato. Tiguan R-Line può anche essere personalizzata con un pacchetto Black Style che include, tra gli altri, cerchi in lega neri da 19 pollici e modanature dei finestrini e gusci degli specchietti retrovisori esterni neri lucidi.

PREZZI

Si parte dai 39.700 euro di Tiguan 1.5 eTSI 130 CV Life, si chiude a quota 48.700 euro (le 2.0 TDI Elegance ed R-Line). Tiguan 1.5 eTSI 150 CV parte da 41.250 euro, mentre Tiguan 2.0 TDI parte da 43.350 euro. Sì, costa un po' più di prima. Ma ti offre di più.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/11/2023