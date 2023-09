Nuovo Volkswagen Tiguan 2024, debutta la terza generazione. Eccola in video

Otto motorizzazioni, con l’ibrido plug-in che fa 100 km in elettrico, tutte con cambio automatico DSG. Ecco come è fatto il SUV best seller tedesco

Ha debuttato nel 2007, e da allora è entrato nei garage di più di sette milioni e mezzo di famiglie: Tiguan è uno dei best seller di Volkswagen, pronto a rinnovarsi completamente nel 2024 per la terza generazione, anticipata qualche settimana fa dalla stessa casa tedesca. Andiamo a scoprirlo più da vicino.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: visuale di 3/4 anteriore

Cominciamo con qualche numero: rispetto al modello che va a sostituire, nuova Tiguan è 30 mm più lunga (4.539 mm) e un po’ più alta (1.643 contro 1.639 mm), mentre non cambiano larghezza (1.842 mm) e passo (2.680 mm). I centimetri extra sono andati quasi tutti a beneficio del bagagliaio, che arriva adesso a 652 litri fino alla cappelliera (per i modelli eTSI, TSI e TDI), ben 37 litri in più. Cresce anche lo spazio per la testa di chi siede davanti (9 mm) e di chi siede dietro (10 mm).

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: visuale laterale

FILANTE Più aerodinamico (con un CX di 02,8 rispetto allo 0,33 del predecessore), nuova Volkswagen Tiguan si caratterizza per un frontale più spiovente, con il cofano che discende verso i fari, caratterizzati da un disegno più sottile e in linea con lo stile degli ultimi modelli di Wolfsburg. La calandra alta tra i proiettori è stata sostituita da una sottile fascia nero lucido con una barra trasversale che, a seconda dell’allestimento, può anche illuminarsi. La griglia del radiatore è ora nel paraurti, alle cui estremità troviamo anche le nuove air curtain che migliorano la gestione dei flussi d’aria.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: il bagagliaio con tutti i sedili abbassati

QUANTI LED? Nuovo Tiguan è il primo modello medio di VW che può montare i fari a matrice di LED già visti sulla nuova Touareg, con la bellezza di 19.200 LED. Una simile disponibilità di punti luce permette di illuminare la strada con grande chiarezza senza abbagliare le altre auto, ma anche di gestire i fendinebbia e le luci di svolta.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: i fari a matrice di LED di Touareg

PIÙ SLANCIATA Decisamente più slanciato il profilo del nuovo modello, che rimpiazza le linee dritte del modello precedente con movimenti più sinuosi, in particolare nella linea di cintura e nell’andamento dei parafanghi, che mostrano ora “spalle” ben visibili e grintose. Al look sportivo contribuisce anche il parabrezza più inclinato e lo spoiler sul lunotto in color carrozzeria. Gli specchietti retrovisori sono gli stessi - aerodinamici - di ID.4, mentre i cerchi in lega offrono misure da 17 a 20 pollici. Si adegua al look delle sorelle anche il posteriore, con i fari incastonati in una striscia di plastica nera che corre da parte a parte, e una sottile striscia a LED rossa che li collega tra di loro attraversando il rinnovato logo.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: il nuovo abitacolo

Completamente stravolti gli interni, che mostrano ora una plancia massiccia e alta, con il grande schermo dell’infotainment (disponibile in due misure, 12,9” o 15”) al centro, leggermente orientato verso il conducente e con gli - scomodi - comandi touch a sfioramento. Migliora la qualità (anche al tocco) dei materiali e delle plastiche, dei rivestimenti delle porte e dei sedili.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: il comando intelligente nel tunnel centrale

TECNOLOGIA DI SERIE Nuova Tiguan prevede per tutti i modelli il cruscotto digitale s da 10,25” dietro il volante, il cambio automatico a doppia frizione con leva di comando sul piantone, lasciando così spazio nel tunnel centrale. Qui troviamo un nuovo tasto illuminato con un piccolo schermo digitale, e che permette di regolare il volume, le luci ambientali o la modalità di guida in base alla funzione selezionata, premendo o tirando il cursore. Migliora anche l’head-up display (su richiesta), non più proiettato su una piccola lastra di plexiglas, ma direttamente sul parabrezza. Lo spazio recuperato nella console centrale ha permesso di inserire due basi di ricarica per smartphone e due porte USB-C da 45 W.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: doppia piastra di ricarica per gli smartphone

TI MASSAGGIA Su richiesta, Tiguan potrà avere i nuovi sedili ergoActive Plus dotati di regolazione elettrica (fino a 14 vie in base a modello ed equipaggiamento), regolazione pneumatica della zona lombare a 4 vie e una funzione di massaggio dei punti di pressione a 10 camere, anch’essa pneumatica, negli schienali. L’infotainment MIB4 permette anche di attivare automaticamente riscaldamento o ventilazione dei sedili in base alla temperatura esterna.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: visuale frontale

Tra ibrido leggero, ibrido plug-in, diesel e benzina puramente endotermici saranno ben otto le motorizzazioni disponibili per Volkswagen Tiguan al lancio. Eccole riassunte in questo pratico specchietto:

Motore Potenza (kW / CV) Cambio Trazione eHybrid PHEV 150 / 204 eDSG a 6 marce anteriore eHybrid PHEV 200 / 272 eDSG a 6 marce anteriore 1.5 eTSI MHEV 96 / 130 DSG a 7 marce anteriore 1.5 eTSI MHEV 110 / 150 DSG a 7 marce anteriore 2.0 TSI benzina 150 / 204 DSG a 7 marce anteriore 2.0 TSI 4Motion benzina 195 / 265 DSG a 7 marce Integrale 4Motion 2.0 TDI gasolio 110 / 150 DSG a 7 marce anteriore 2.0 TDI 4Motion gasolio 142 / 193 DSG a 7 marce Integrale 4Motion

La versione PHEV in particolare è disponibile con due potenze, da 204 e 272 CV rispettivamente. La batteria (alloggiata tra panca posteriore e bagagliaio) ha una capacità di 19,7 kWh (quasi il doppio rispetto alla versione precedente, che poteva contare su “soli” 10,6 kWh), che dovrebbero assicurare un’autonomia in modalità solo elettrica di circa 100 km. La potenza di ricarica in corrente alternata è di 11 kW invece che solo 3,6 kW, e per la prima volta le Tiguan eHybrid possono anche essere ricaricate presso le colonnine in corrente continua fino a 50 kW.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: visuale posteriore

DINAMICA DI GUIDA Sulla piattaforma MQB evo di Tiguan debutta un telaio adattivo DCC di nuova generazione, chiamato DCC Pro (disponibile su richiesta), dotato anche di Vehicle Dynamics Manager, che gestisce le funzioni dei blocchi elettronici del differenziale XDS e i componenti della dinamica trasversale degli ammortizzatori regolabili. Mediante frenate mirate su ciascuna ruota e la modifica selettiva della rigidità degli ammortizzatori per ognuna di esse, la guida dovrebbe risultare più neutra, agile e precisa.

Come la seconda generazione, anche Tiguan verrà venduta in quattro allestimenti, Tiguan (non commercializzato in Italia), Life, Elegance e R-Line: queste ultime hanno caratterizzazioni rispettivamente più mirate all’estetica e alla sportività.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: il posto guida

TIGUAN LIFE L’allestimento base Life prevede cruscotto digitale, display centrale da 12,9 pollici, il rotore contestuale a centro plancia, l’airbag centrale per i passeggeri davanti, climatizzatore automatico a tre zone, sedili anteriori Comfort, porte USB-C da 45 W e una nutrita serie di ADAS (tra cui il cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali stradali, l’assistente al cambio di corsia, l’assistente di parcheggio, la frenata automatica di emergenza). Ancora, cerchi in lega da 17 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, specchietti esterni ripiegabili elettricamente.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: il selettore del cambio nel piantone

TIGUAN ELEGANCE E R-LINE In queste versioni top di gamma debuttano la fascia a LED centrale, vetri acustici e cristalli posteriori scuri, pacchetto invernale con riscaldamento dei sedili e ugelli lavacristalli riscaldati, i sedili anteriori ergoActive con massaggio. Tiguan Elegance aggiunge il portellone ad apertura elettrica, il Park Assist Pro con parcheggio a distanza da smartphone, rivestimento dei sedili in micropile di qualità e cerchi in alluminio Napoli da 18 pollici. Tiguan R-Line si distingue invece per il paraurti sportivo, sedili con poggiatesta integrati e cerchi in lega Coventry da 19 pollici.

Nuova Volkswagen Tiguan 2024: visuale di 3/4 posteriore

La nuova Volkswagen Tiguan dovrebbe arrivare nelle concessionarie di tutta Europa (e quindi anche in Italia) nel corso del primo trimestre del prossimo anno, in concomitanza con il debutto della nuova Passat, presentata al Salone di Monaco 2023. Prezzi non ancora annunciati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/09/2023