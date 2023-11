Nuova Volkswagen T-Cross 2024, ordini al via. Prezzi e versioni

Un pelo più grazioso, un pelo più potente, un pelo meglio accessoriato. Mini SUV che vince non si cambia troppo, ecco così che Volkswagen T-Cross 2024 si affaccia sulla scena con qualche mini ritocco a stile e funzionalità. Novembre 2023, aprono le prevendite, prezzi da 26.200 euro. L'inizio delle consegne è previsto per il primo trimestre 2024.

MOTORI E ALLESTIMENTI Al lancio, nuova T-Cross MY24 è offerta sul mercato italiano esclusivamente con due motori turbo benzina 1.0 TSI, che erogano rispettivamente 95 CV (da 26.200 euro) e 115 CV (da 27.450 euro), in quest’ultimo caso anche con cambio doppia frizione DSG a 7 rapporti (da 29.150 euro). Scompare dal listino, invece, il 1.5 TSI, almeno momentaneamente. Tre allestimenti: Life, la entry level, inoltre Style (da 29.200 euro), più elegante, ed R-Line (da 29.200 euro), più sportiva dinamica. Tre anche i nuovi colori carrozzeria: Grape Yellow, Clear Blue metallizzato e Kings Red metallizzato.

T-CROSS LIFE Di serie fari anteriori e posteriori a LED, Dynamic Road Sign Display, strumentazione digitale Digital Cockpit da 8,0 pollici, sistema di infotainment predisposto alla navigazione con schermo touch flottante da 8,0 pollici, integrazione smartphone App-Connect wireless per Android Auto e Apple CarPlay, interfacce USB-C e Park Assist anteriore e posteriore. Ricca anche la dotazione di assistenti alla guida, che prevede Front Assist con frenata di emergenza e Travel Assist, composto da cruise control adattivo ACC e assistente al mantenimento di corsia Lane Assist.

T-CROSS STYLE E T-CROSS R-LINE La Style Si riconosce per i materiali interni e i dettagli estetici eleganti, mentre la R-Line sottolinea il suo carattere sportivo con gli interni e i paraurti specifici R-design. Entrambe includono di serie nuovi cerchi in lega da 17 pollici in design specifici (Manila per Style, Valencia per R-Line), vetri posteriori oscurati, illuminazione interna a LED, regolazione lombare dei sedili anteriori e strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici. L’allestimento Style propone inoltre di serie i fari anteriori a LED IQ.LIGHT Matrix con funzioni di cornering e luce all-weather.

PACCHETTI Completa la panoramica il pacchetto speciale Tech Pack, disponibile su tutti e tre gli allestimenti al prezzo di 800 euro. È composto da retrocamera, apertura porte e avviamento senza chiave Keyless e climatizzatore automatico bizona Climatronic touch, con un vantaggio per il cliente sul prezzo finale di oltre il 30%.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/11/2023