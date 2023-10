Volkswagen pensa a un SUV compatto elettrico per il 2026

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, Volkswagen sarebbe al lavoro su un crossover compatto elettrico da affiancare a ID.3. La nuova BEV (Battery Electric Vehicle) utilizzerebbe una versione aggiornata della collaudatissima piattaforma modulare MEB, nello specifico la MEB Evo. Secondo quanto riportato dal magazine britannico AutoCar, il SUV compatto Volkswagen sarebbe pronto non prima del 2026. Al momento, Wolfsburg è impegnata in un vasto programma di riorganizzazione dei suoi hub di produzione globali, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza raggruppando insieme i modelli che condividono la stessa piattaforma.

Il nuovo SUV compatto EV di Volkswagen immaginato dall'AI

RAGGRUPPAMENTO Intervistato sull’argomento, il Responsabile della produzione di Volkswagen, Christian Vollmer, ha dichiarato: ''Stiamo sfruttando la transizione verso la mobilità elettrica come un'opportunità per ridurre la complessità dei nostri processi di produzione e aumentare ulteriormente l'efficienza degli stabilimenti. Stiamo raggruppando sistematicamente veicoli basati sulla stessa architettura in tutti i Paesi in cui siamo presenti. In questo modo risparmieremo capitale da dirottare nell'integrazione fra veicoli e pianali multienergia.''

NASCERÀ A ZWICKAU? Oltre a ID.3 e al nuovo SUV compatto a batterie, Volkswagen continuerà a produrre Golf, ormai prossima al restyling all’inizio del 2024 (qui il nostro approfondimento). Inoltre, stando a quanto annunciato dal colosso tedesco non è prevista la costruzione di uno stabilimento ad hoc per l’attesissima ammiraglia a batterie Volkswagen Trinity e lo stesso accadrà anche per il nuovo crossover EV 2026. Trinity nascerà infatti a Zwickau, in Germania, dove attualmente si costruiscono ID.3, ID.5 e perché no, magari - in fututo - anche il tanto atteso SUV compatto a zero emissioni.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 02/10/2023