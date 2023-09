Volkswagen Amarok, la seconda generazione si fa desiderare

A un anno dalla presentazione, sta per arrivare in Italia la nuova generazione del pick-up tedesco, con un look più moderno e tre motorizzazioni

Qualcosa dev’essersi inceppato, nella produzione del nuovo Volkswagen Amarok: la seconda generazione del pick-up della casa di Wolfsburg era stata presentata ufficialmente a luglio del 2022, con l’arrivo in Italia previsto per la fine dello stesso anno. E invece siamo arrivati all’inizio dell’autunno del 2023, e Amarok è - così dice il comunicato stampa di Volkswagen - “pronto” al debutto sulle strade italiane.

Nuovo Amarok 2024: il pick-up tedesco arriva in Italia

Sbalzi più corti e qualche cm in più qua e là, a beneficio di spazio per passeggeri e materiale nel cassone, ma anche proporzioni più compatte che aiutano nel fuoristrada e nei percorsi più impegnativi: l’angolo di attacco massimo è di 30°, quello di uscita è di 21°, e la capacità di guado è passata da 50 a 80 cm. Nuovo Volkswagen Amarok misura adesso 5.350 mm, 96 mm più del modello precedente, mentre il passo di 3.270 mm aumenta di 173 mm. La larghezza è di 1.910 mm (che diventano 2.208 mm con gli specchietti) e l’altezza oscilla tra 1.751 e 1.884 mm, a seconda della combinazione di cerchi e pneumatici. Il raggio di sterzata è di 12,93 metri.

Nuovo Amarok 2024: cerchi fino a 21''

(QUASI) ELEGANTE Esteticamente il nuovo Amarok richiama tutti gli stilemi dei veicoli commerciali Volkswagen, con la grande calandra centrale e i fari a LED che si inseriscono al suo interno senza soluzione di continuità. I fari a matrice di LED fanno parte della dotazione standard delle versioni Style e Aventura; quest’ultima ha anche il paraurti che disegna una X in plastica grigia. Di serie per tutti i modelli gli occhioni di recupero, che reggono carichi maggiori rispetto ai tradizionali ganci di traino. Molto sporgenti i parafanghi laterali, con i tradizionali passaruota in plastica, sotto cui troviamo cerchi fino a 21” di diametro. Tante le cromature a vista, su maniglie, linea di cintura dei finestrini, specchietti e predellini.

SI CHIUDE IN COMPAGNIA Al posteriore troviamo un nuovo disegno a “C” per i fari a LED, con la maniglia sopra il logo per l’apertura dello sportello posteriore. Di serie, la sua serratura è integrata nella chiusura centralizzata, mentre su richiesta si può avere una cover avvolgibile ad apertura e chiusura elettriche.

Nuovo Amarok 2024: i nuovi interni

Decisamente più consistenti le novità all’interno dell’abitacolo di nuovo Amarok, caratterizzato da un cruscotto digitale da 8” nel modello base, che diventa da 12,3” negli allestimenti successivi, e dal grande schermo verticale dell’infotainment, da 10,1” per la versione d’attacco, e di 12” per le altre. I comandi sono ancora tutti fisici, a cominciare da quelli a bilanciere sotto lo schermo centrale per il climatizzatore, passando per quelli al volante e per la plancetta dei fari a sinistra del conducente. Nella console centrale si trova l’imponente leva del cambio automatico e la rotella per l’inserimento della trazione integrale. Le sei modalità di guida (Eco, Normal, Fango / strade sconnesse, Sabbia, Fondo sdrucciolevole e Carico / rimorchio) si selezionano invece dall’infotainment.

Nuovo Amarok 2024: l'infotainment con schermo fino a 12''

TI DÀ CORRENTE Non mancano prese USB-A e USB-C, ma anche da 120V/230V (150 W) per la ricarica di dispositivi elettronici; su richiesta la piastra per la ricarica a induzione degli smartphone (150 watt). I sedili sono regolabili manualmente, oppure elettricamente in base agli allestimenti, anche nella zona lombare. La seduta della panca posteriore può essere sollevata per avere ulteriore spazio di carico.

Nuovo Amarok 2024: il cassone è più grande

IL CASSONE La zona di carico nel modello a doppia cabina è lunga 1.624 mm e larga 1.227 mm tra i passaruota, con possibilità di caricare un euro-pallet (1.200 x 800 mm) in posizione sia trasversale sia longitudinale. Non mancano tanti occhielli di ancoragio sul pianale e sui pannelli laterali. Il carico utile è di 1,19 tonnellate (erano 1,1 nel modello precedente).

VEDI ANCHE

Il nuovo Volkswagen Amarok prevede tre motorizzazioni turbodiesel per il mercato italiano, due 2.0 quattro cilindri e un V6 da tre litri, tutte con trazione integrale inseribile (e tre diverse modalità di trazione) e, nel top di gamma, quattro modalità di trazione. Serbatoio di carburante da 80 litri e 19,3 quello per l’AdBlue.

2.0 TDI da 170 CV (125 kW), coppia massima di 405 Nm, trazione 4Motion e cambio manuale a 6 rapporti

(125 kW), coppia massima di 405 Nm, trazione 4Motion e cambio manuale a 6 rapporti 2.0 TDI da 205 CV (151 kW) con doppio turbocompressore, coppia di 500 Nm, trazione 4Motion evoluta e cambio automatico a 10 rapporti

(151 kW) con doppio turbocompressore, coppia di 500 Nm, trazione 4Motion evoluta e cambio automatico a 10 rapporti 3.0 TDI da 240 CV (177 kW) con coppia massima di 600 Nm, cambio automatico a 10 rapporti e trazione integrale 4Motion evoluta

Nuovo Amarok 2024: trazione integrale di serie

ADAS In base all’allestimento, Amarok arriva ad avere fino a 20 sistemi di assistenza alla guida: tra questi troviamo il cruise control automatico, la telecamera a 360°, l’assistente di svolta agli incroci, il freno di stazionamento automatico, l’assistente alla marcia in discesa e alla partenza in salita, il rilevamento dell’angolo cieco, il rilevamento della stanchezza del conducente, sensori di pioggia e di luminosità, l’assistente alle manovre di parcheggio e la frenata automatica di emergenza.

Diversamente dal mercato tedesco, in Italia il nuovo Volkswagen Amarok arriverà solo nelle versioni Amarok, Life, Style e Aventura. Otto i colori disponibili per la carrozzeria: di serie il bianco pastello, seguito da sette tonalità metallizzate: Midnight Black, Bright Blue, Light Grey, Dark Grey, Deep Red, Bright Beige e Mid Blue.

Nuovo Amarok 2024: vista di 3/4 anteriore

ALLESTIMENTO AMAROK La versione base ha gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, mancorrenti sui lati esterni del cassone, cerchi in acciaio da 16 pollici. All’interno troviamo cruscotto da 8 pollici, infotainment da 10,1” con radio DAB+ e pacchetto minimo di aiuti alla guida con cruise control adattivo, sensori di parcheggio posteriori e assistente al mantenimento di corsia.

AMAROK LIFE In questo allestimento troviamo anche fendinebbia a LED, paraurti anteriore in tinta carrozzeria, specchietti retrovisori riscaldati, cerchi in lega da 17”, volante in pelle.

AMAROK STYLE Di serie i fari a matrice di LED, cromature nel paraurti posteriore, cerchi da 18”, cruscotto digitale da 12,3” e infotainment da 12” con ricarica wireless per gli smartphone. I rivestimenti dei sedili sono in tessuto ArtVelours, quelli anteriori sono riscaldati, quello del conducente con regolazioni elettriche a 10 vie. Il climatizzatore è automatico e bizona.

AMAROK AVENTURA Il top di gamma monta cerchi in alluminio da 20”, i fari anteriori a matrice di LED e quelli posteriori a LED. Tante le cromature all’esterno, mentre all’interno la plancia è rivestita in ecopelle, l’impianto stereo è un Harman Kardon da 640 Watt e otto altoparlanti, e nel cassone è presente un’illuminazione a LED.

ACCESSORI Volkswagen Amarok potrà inoltre essere personalizzato con tanti accessori, dalla tenda da tetto al sistema di cassetti, un box porta-attrezzi, un portabiciclette e un sistema di trasporto multifunzionale. Sarà poi disponibile un hardtop con finestrini, rivestimenti per il pianale, oltre a un’ampia gamma di verricelli, roll bar e sportbar.

Nuovo Amarok 2024: vista di 3/4 posteriore

Al momento Volkswagen Italia non ha ancora comunicato la data di apertura degli ordini, che dovrebbe però essere imminente, così come il listino ufficiale dei prezzi, che non dovrebbero discostarsi troppo da quelli dell’attuale modello in commercio. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 25/09/2023