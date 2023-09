Porte aperte nuova Volkswagen ID.3: ora la prova la fai tu!

Le opinioni dopo il test drive della nuova Volkswagen ID.3 2023 ve le avevamo già raccontate. Ora è il momento che siate voi a vederla e provarla su strada: nel porte aperte che si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 presso le concessionarie Volkswagen. E per l'occasione, da VW una formula di noleggio che può aiutarvi a decidere se l'auto elettrica fa davvero per voi. Si tratta del noleggio flessibile ID.eal, una soluzione destinata ai privati, con anticipo zero e rata mensile da 449 euro, che prevede la possibilità di passare a un’altra Volkswagen già dopo sei mesi, senza alcuna penale.

Nuova Volkswagen ID.3, visuale di 3/4 posteriore

I SERVIZI INCLUSI Se non doveste decidere di interrompere anzitempo, ID.eal è un noleggio a lungo termine di 24 mesi, che comprende copertura Kasko, furto, incendio e cristalli, RCA, soccorso stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria. Per accedere all’estinzione anticipata, il cliente dovrà stipulare un nuovo contratto per una nuova Volkswagen tramite uno dei prodotti offerti da Volkswagen Leasing, Volkswagen Bank o Volkswagen Financial Services a sua scelta.

Nuova Volkswagen ID.3, visuale laterale

VERSIONI E AUTONOMIA Tutte le novità della Volkswagen ID.3 2023 le abbiamo spiegate e commentate qui, ma in sintesi, l'aggiornamento di quest'anno ha portato con sé ritocchi estetici tanto all'esterno quanto in abitacolo, un software migliorato e interni del tutto privi di materiali di origine animale. Due le versioni, dotate del medesimo motore posteriore da 204 CV e 310 Nm di coppia, con trazione posteriore, ma con due diversi tagli di batteria: 58 kWh e 428 km di autonomia per la ID.3 Pro Performance e 77 kWh con 558 km di autonomia per la versione Pro S.

Nuova Volkswagen ID.3, interni più curati ed eleganti

LE DOTAZIONI DI SERIE Tra le dotazioni di serie, fin dal livello base, il nuovo sistema infotainment con schermo touch da 12” e connettività smartphone App-Connect Wireless, fari a LED anteriori e posteriori, sistema Keyless completo e illuminazione interna Ambient Light in10 differenti colori. Non mancano cruise control adattivo ACC, Front Assist e Lane Assist, riconoscimento segnaletica stradale, connettività Car2X e sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/09/2023