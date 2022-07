Nuovo Volkswagen Amarok, segui la diretta streaming del reveal

L'attesa giunge al termine, l'appuntamento col pick-up più atteso del 2022 - almeno di qua dall'Oceano - è oggi giovedì 7 luglio 2022, alle ore 10 in punto. Nuovo Volkswagen Amarok si svela in tutta la sua esuberanza estetica e meccanica, ma anche la sua sopraffina tecnologia. Clicca Play qui sotto e segui la cerimonia della world premiere in live streaming. Ci vediamo dopo per l'identikit completo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/07/2022