Lo stop a Mirafiori di Fiat 500 e i fantasmi del caso Volkswagen

La domanda di EV non decolla, nuovamente chiesta cassa integrazione. Niente tagli come nei siti VW, ma il futuro è incerto

Dalle stelle allo... stallo. Dagli onori come musa ispiratrice di nuova 600 alla realtà dei fatti, una realtà in cui l'auto elettrica chiede massima visibilità, ma stenta poi a decollare dove conta, ovvero nei concessionari. E non solo in Italia, a quanto pare, nonostante in altri Paesi europei la quota sia maggiore già da tempo. Fiat 500 affronta un nuovo stop alle linee di produzione: cassa integrazione a Mirafiori chiesta da Stellantis per altre due settimane (19 ottobre-3 novembre), che si aggiunge al fermo produttivo in corso questa settimana. La ragione dell'interruzione è facile da immaginare. Vedi prima riga del paragrafo.

Mirafiori, linee di montaggio ferme per due settimane a ottobre

AL RIBASSO? Nello storico stabilimento torinese, individuato da Stellantis come il proprio polo strategico di ''economia circolare'', l'azienda ricorre alla Cig (e interrompe pure l'assemblaggo dei modelli Maserati ivi prodotti) in seguito a una domanda di prodotto inferiore alle proiezioni. Da 100 mila unità l'anno come da piano industriale, non è escluso che la produzione cali a 80 mila pezzi l'anno, per un taglio quindi del -20%: si attende soltanto l'ufficialità, riportano fonti vicine al Gruppo.

Aumentare produzione nazionale? Serve la domanda

FORBICE DOMANDA OFFERTA Una produzione che procede a singhiozzo da una parte, l'annuncio di un possibile futuro accordo tra Stellantis e il Governo per incrementare il monte produttivo nazionale a 1 milione di unità su base annua - dalle 450 mila unità registrate nel 2022 - dall'altra. Le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso rilasciate nel fine settimana a una manifestazione di Fratelli d'Italia (''Invertire la tendenza e tornare a garantire anche la straordinaria filiera dell'indotto dell'automobile'') sono senz'altro mosse da buone intenzioni, ma alla luce della situazione attuale, non troveranno una facile applicazione, tantomeno in tempi rapidi.

Volkswagen, a Zwickau licenziamenti in corso

SE ATENE PIANGE... L'episodio di Mirafiori giunge sulla scia della decisione di Volkswagen di tagliare parte della forza lavoro impiegata a Zwickau, la fabbrica dove nascono numerose elettriche del Gruppo, da VW ID.3 e ID.4 ad Audi Q4 e-tron, passando per Cupra Born. Un destino simile potrebbe interessare pure gli operai di stanza a Dresda (VW ID.3). Un destino simile nessuno, infine, vuole che contagi pure Mirafiori. Sta di fatto che, tra l'entusiasmo delle Case per la svolta delle auto alla spina e l'accoglienza che le auto alla spina stanno ricevendo dai consumatori, c'è una discrepanza. La transizione sarà pure in corso, ma cammina al proprio ritmo e non rispetta la tabella oraria imposta da chi non si è consultato prima con il pubblico pagante.

L'auto elettrica viaggia al suo ritmo, non a un ritmo...imposto

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/09/2023