Fiat 600e... venne il giorno del test drive. Più utilitaria o SUV?

SUV compatti, già ne abbiamo colmi i… centri urbani e le autostrade (basta che ti guardi intorno). E allora come può saltarti in mente - mi rivolgo a Fiat - di chiedere ospitalità a un catalogo, quello dei ''city crossover'', che è già lungo un chilometro, nella speranza di attirare l’attenzione di un lettore ormai un po’ assuefatto? Per tutta risposta, Fiat mi fa fare un giretto insieme a lei, nuova 600. E ve lo anticipo: dopo una breve degustazione, concludo che, in quel catalogo, nuova 600 ha pieno diritto di cittadinanza. Eccome. Quale altro SUV, nel proprio nucleo famigliare, ha una “maestrina” come 500? Dopo la world premiere estiva, è ora di un primo mini test drive.



Fiat 600e in posa insieme a 500e e Abarth 500e

Mi associo alla visione dei suoi creatori, e cioè che questa simpatica “super utilitaria” dal musetto sorridente e dal guardaroba alla moda va intesa come una sorta di sorella maggiore del sempre intoccabile Cinquino. Come dite? C’è già 500X? Sì, ma… non per molto. E poi nuova 600 è un’altra cosa, e non soltanto perché è elettrica (ma non c’è solo elettrica…). È un pelo più corta, 4 metri e 17 anziché 4 metri e 24. È più moderna, sia di stile esterno e interno, sia come meccanica e tecnologie. Soprattutto, e torno all’alimentazione full electric (da qui Fiat 600 “e”), nasce già coi documenti in regola anche in vista di svolte energetiche future, imposte da… qualcuno.

Nuova Fiat 600 full electric: in anticipo sulla tabella di marcia

Affronto subito l’equivoco e “no”, quella che sto guidando non è la 600 ibrida a benzina di cui Fiat, appena qualche giorno fa, ha confermato sia gli aspetti tecnici (motore 3 cilindri 1.2 mild hybrid 48 volt), sia le tempistiche di uscita, con gli ordini che apriranno a fine ottobre 2023 e i primi esemplari che verranno consegnati a primavera del 2024. Sto guidando, invece, l’unica versione di nuova Fiat 600 che a settembre 2023 è già in produzione (in Polonia) e che è già in vendita, ovvero Fiat 600 full electric (prime consegne da novembre 2023). Un modello, cioè, il cui appeal, in un mercato ancora ad alto numero di ottani come il nostro, è giocoforza ancora influenzato dai fattori che ormai conosciamo a menadito: fascia prezzo, autonomia, diffusione della rete di ricarica, etc. Quindi: io ora vi trasmetto alcune impressioni a caldo di 600e, la cui dinamica sarà inevitabilmente differente rispetto a 600 Hybrid. Sappiate, tuttavia, che aspetto fisico e vita a bordo non dovrebbero cambiare di una virgola.

Nuova Fiat 600 Hybrid: da primavera 2024

Di come appaia fuori e dentro nuova Fiat 600, se avete studiato, già saprete tutto. Vi invito comunque a riguardare la nostra video anteprima dello scorso 4 luglio. Riosservandola a distanza di qualche mese, confesso che l’impatto resta positivo. Quello sguardo da Cinquino divenuto adulto, quelle proporzioni molto “500 family” e (un poco poco) anche ''600 heritage” (Fiat 600, l'originale degli anni Cinquanta). Quei dettagli che fanno la differenza (vedi gallery), come i fari dalla palpebra rigonfia, la “griglietta” a nido d’ape, i cerchi e i fari posteriori “punteggiati”, la barra cromata laterale, la grafia del logo stesso. Persino i colori, come il metallizzato Azzuro ''Cielo d'Italia'' dell’esemplare oggi in mia compagnia. Trovo molto riusciti frontale e fiancata, un pelo più anononima, nel suo complesso, la vista posteriore. Ma sono gusti.

Fiat 600 vista da dietro: a voi ricorda qualcuno?

Compatta nelle misure esterne, abbastanza spaziosa al proprio interno. La piattaforma è la nota eCMP2 (origini PSA) del Gruppo Stellantis, quindi il medesimo pianale multienergia delle compatte Peugeot, Citroen e Opel di ultima generazione. Ma pare sia stata chirurgicamente riadattata dagli ingegneri Fiat per ottenere maggiore abitabilità. Un passo di 2 metri e 56 è garanzia di una discreta ospitalità anche posteriore. Per due persone, però, non di più, causa la presenza del gradino a centro pavimento. Ah, il bagagliaio oscilla da 360 litri di minima a 1.231 litri di massima: insomma, nella media del segmento dei B-SUV.

Bagagliaio da 360 litri

INFOTELEMATICA Apprezzo la posizione di guida semi-alta, la pratica impugnatura del volante multifunzione a due razze, la buona leggibilità sia del quadro strumenti digitale circolare da 7 pollici (di serie), sia del flottante display centrale da 10,25 pollici (dalla forma molto orizzontale, che non ostacola affatto la visuale). L''infotainment UConnect ha tutti i servizi connessi che vuoi, ci mancherebbe: non straordinaria, semmai, la navigazione TomTom.

Gli interni: stile e multifunzionalità

COPIONA! Apprezzo inoltre la breve distanza tra le mie mani e i comandi a centro plancia. Quelli del clima sono a mezza altezza, a pulsantiera fisica e tutti in fila indiana, quindi li trovi al tatto, in “no-look”. Idem il selettore delle ''marce'', o meglio delle modalità di guida: la prima volta, cerchi una leva sul tunnel, la seconda, già vai a memoria. Buone le plastiche del cruscotto e la pelletteria dei sedili, pratico e molto capiente il vano portaoggetti alla base della consolle (sin troppo largo, forse: sottrae qualche centimentro alle gambe). Essendo, la membrana pieghevole del vano stesso, copiata pari pari da Jeep Avenger, gemella eterozigote di progetto, ecco… 600e avrebbe potuto sforzarsi di differenziarsi. O forse, si sono messe d'accordo?

Vano portaoggetti capiente ma un po' ingombrante

Il preparatore atletico è lo stesso di tutte le altre EV dello squadrone Stellantis. Motore elettrico anteriore da 156 cv e 260 Nm, per uno scatto 0-100 km/h in… 4,4 secondi? Ops, sorry, era lo 0-50 km/h, lo zerocento è di 9 secondi netti. Batteria da 51 kWh netti e 400 Volt di tensione, ricarica fino a 100 kW di potenza e una promessa di 409 km di autonomia guidando un po’ dappertutto, di 604 km guidando esclusivamente in città. Per ora, fidiamoci. Sarà senz’altro necessario impostare la modalità Eco, quella che demoltiplica la forza che si esercita sul pedale del gas e che, al contrario, intensifica l’effetto della frenata rigenerativa (che a sua volta puoi aumentare premendo il tasto ''B'').

156 cv, 260 Nm, trazione anteriore

Ciò che posso misurare di persona è semmai il comportamento sincero e, ovviamente, molto silenzioso, che 600e manifesta quando erogazione di potenza e coppia e resistenza del volante adottano il registro Sport e la strada devia un po’ a destra e un po’ a sinistra. Brevissimamente: le sue proprietà, il telaio le esprime al meglio mentre danza sulle imperfezioni dell’asfalto, che vengono filtrate molto bene. Ma nonostante i 15 quintali di peso (circa 100 kg in più, per capirci, di 500X Hybrid), andando di fretta non vieni affatto spazzato via dalla forza centrifuga. Il meglio di sé, in ogni caso, 600e lo sfoggia nelle manovre strette grazie a un ottimo raggio di sterzo di appena 10 metri e mezzo. E all’ausilio della nitida telecamera di retromarcia con griglie dinamiche. Se fa parte della dotazione.

Utile la retrocamera in parcheggio

Già, perché l’offerta di tecnologia dipende anche da quale versioni guidi. Se 600e (RED), l’entry level da 35.950 euro (o 29.950 euro con ecobonus e contributo Fiat), o 600e La Prima, la top di gamma, a listino da 40.950 euro. Ad esempio, i sensori di parcheggio sono su entrambe, come il cruise control e la frenata di emergenza. Ma funzioni come retrocamera e guida assistita di livello 2, sono di serie solo su 600e La Prima. Le vivacissime luci ambientali, per la cosiddetta ''colour therapy'', le trovi infine sin dalla versione base.

Due versioni: 600e Red, 600e La Prima

IN CONCLUSIONE

Super utilitaria o mini SUV? Il meglio di ambedue i mondi. L'agilità dell'una, la presenza scenica dell'altro. Fiat 600e un modello grazioso da guardare, amichevole da guidare, un po’ impegnativa da comprare, ma c’è pur sempre il finanziamento da 199 euro al mese. E se proprio di elettrico non ne volete ancora sapere (e avrete le vostre sacrosante ragioni), ancora qualche mese di pazienza e arriva l’ibrida. Da 20.000 euro con rottamazione. Ma questa, è un'altra storia...

Fiat 600e da 29.950 euro

FIAT 600e

Lunghezza 4.171 mm Larghezza 1.781 mm Altezza 1.523 mm Passo 2.562 mm Bagagliaio 360-1.231 litri Peso 1.520 kg Motore elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza 115 kW / 156 CV Coppia 260 Nm Acc. 0-100 km/h 9,0 secondi Velocità max. 150 km/h Trazione anteriore Cambio assente Batteria 54 kWh (51 kWh netti) Autonomia 409 km (combinato WLTP), 604 km (urbano WLTP) Consumi 15,1 kWh/100 km (combinato WLTP) Ricarica 27 min. (DC 100 kW 20-80%), 5h 45 min. (AC 11 kW 0-100%) Prezzi 35.950 euro (RED), 40.950 euro (La Prima)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/09/2023