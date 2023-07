Nuova Fiat 600e, la dolce scossa della "super 500". Video

Tratti Cinquino, interni spaziosi e (come sempre) originali. Già ordinabile la full electric, dal 2024 in vendita anche una versione Hybrid

Come mi aspetto che sia fatto l'ultimo modello Fiat? Mi aspetto che sia un SUV compatto, dalle forme semplici ma dai dettagli originali, dagli interni pratici ma con qualche sorpresa. Mi aspetto, infine (visto che leggo i giornali e so che piega ha preso la mobilità), che sia un SUV elettrico, ma che preveda anche un'alternativa più... tradizionale. Per il 4 luglio, a questo giro, nuova Fiat 600e è proprio la Fiat che mi aspettavo. Dai, qui è là, le scorse settimane, si era già lasciata sbirciare. È tutta nuova, ma ha quell'aria familiare, è un po' come se ci conoscessimo da sempre, senza esserci mai rivolti la parola. Bene, rimediamo. E in attesa della nostra video anteprima dal vivo, gustati il breve video ufficiale (clicca Play sulla foto di copertina).



Nuova Fiat 600e (2023)

Con nuova 600, un nome storico che omaggia l'utilitaria del '55 ma che anche assegna al modello il ruolo di ''sorella maggiore'' di Fiat 500, il marchio nazionale torna dopo anni in quel segmento B lasciato vuoto da Fiat Punto. E se anni fa l'utilitaria da città era un'auto a guida bassa, oggi è un mini-SUV. Elettrico, o anche un po' meno. Seguitemi fino alla fine.

Nuova Fiat 600: non solo in versione elettrica

Per un'auto da città, Fiat 600e ha dimensioni abbondanti: 4,17 metri di lunghezza, giusto 9 cm in meno di 500X, e una buona abitabilità per 5 persone. L'architettura STLA Small (ex PSA), dopotutto, è super collaudata, essendo già stata sperimentata (con successo) da altri brand del Gruppo Stellantis. I più maliziosi individuano in 600e una Jeep Avenger sotto mentite spoglie (ma anche una Peugeot 2008, o un Opel Mokka): sotto sotto, sarà anche così. Sta di fatto che, ad un primo sguardo, nuova Fiat 600 sembra solo nuova Fiat 600. Con qualche accento 500X nelle proporzioni complessive, e un po' più Cinquino nei tratti somatici.

4 metri e 17 di lunghezza

DI FRONTE Il look è fresco, dolce, rilassante. Rispetto a 500, il volto ha lineamenti leggermente più rocciosi, ma coi teneri occhi di mamma che ne dimostrano la sorellanza. A qualcuno ho sentito dire che i suoi fari a LED ricordano uno sguardo stanco, a me invece fanno pensare più a un'espressione ammiccante.

Occhio spento? No, occhio... sensual

DI LATO La fiancata è elegante e movimentata il giusto, senza che le lamiere seguano traiettorie strane. Parabrezza anteriore inclinato ma non troppo, tettuccio orizzontale (quindi non da SUV coupé), minigonne (firmate) e passaruota neri opachi d'ordinanza, cerchi fino a 18 pollici dal disegno a tante piccole barrette cromate.

I caratteristici gruppi ottici posteriori

DA DIETRO Un motivo frizzante, quello dei cerchi, che ritroviamo - ottima idea - sui fari posteriori. Nuova 600e viene costruita nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, ma il progetto stilistico è 100% made in Italy. E quella bandierina tricolore sul paraurti posteriore è lì per farlo sapere a tutti.

Italiana e orgogliosa di esserlo

All'interno, nuova 600e incarna con gusto quel concetto di Dolce Vita e di anima ''pop'' della quale Fiat si è imposta come moderna ambasciatrice. Come promesso, squisita plancia ''ovalizzata'' come dedica alla pista sul terrazzo del Lingotto. Non mancano mini quadro strumenti digitale da 7 pollici e display centrale a sbalzo da 10,25 pollici a comandi vocali, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, associabile su richiesta a navigazione con mappe TomTom. Per la climatizzazione, tasti fisici alla base del cruscotto (evvài). Da record di categoria il volume di 15 litri ricavato nel tunnel centrale cavo, con flessibile portabicchieri e sofficemente richiudibile con imbottitura personalizzata. Questa sì, molto Jeep Avenger.

Fiat 600e La Prima, l'abitacolo

VEDI ANCHE

CENTRO BENESSERE Per la prima volta a bordo di una vettura compatta, puoi sottoporti a una seduta di cromoterapia. Si possono selezionare fino a 8 colori diversi sia per la luce ambientale che per le grafiche del display, per un totale di 64 diversi abbinamenti e una speciale esperienza cromatica ''surround''. Nuova 600 come una mini-spa su quattro ruote: sedile del conducente (sedili in pelle sintetica avorio con monogramma Fiat e accenti turchesi) con regolazione elettrica, funzione massaggio e riscaldamento a 3 stadi. A beneficio di tutti gli occupanti, invece, prese USB tipo A e tipo C e caricabatterie wireless per lo smartphone.

Sedili anteriori: classe

BAGAGLIAIO Il vano di carico ha dimensioni abbastanza generose: 360 litri di capacità di carico (10 litri in più di 500X), espandibile abbattendo gli schienali dei sedili posteriori frazionati 60:40. In opzione, il portellone elettrico ad azionamento senza mani.

Bagagliaio da 360 litri di capacità

Un dejavù rimbalza in tema powertrain. Come le colleghe di progetto tecnico, Fiat 600e è spinta da un motore elettrico da 156 cv, collegato all'asse anteriore e alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio da 54 kWh, utili a una percorrenza di 400 km calcolati secondo il ciclo WLTP: cittadina modello, ma con licenza di fuga oltre l'anello delle tangenziali. La batteria sopporta una potenza di ricarica fino a 100 kW, per recuperare l'80% dell'energia basta una mezzora. Con caricatore di bordo da 11 kW, di serie, ricarica completa in meno di 6 ore.

Fiat 600e, fino a 400 km di autonomia

ANCHE HYBRID Come previsto, a 600 elettrica si affiancherà, dal 2024, anche una Fiat 600 ibrida, quindi basata su un propulsore endotermico, almeno in Italia e Spagna. I dettagli sono ancora top secret. Ad essere elettrificato (mild hybrid?) sarà lo stesso 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 101 cv di Jeep Avenger? O sarà un altro propulsore? Lo scopriremo presto.

Torniamo alla EV, che è la protagonista della world premiere. Anche se provvista di selettore delle modalità di guida (Eco, Normal e Sportiva), Fiat 600e non è un SUV per la guida sportiva: accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. Nuova Fiat 600 è invece un SUV che ama la guida sicura, essendo accreditata del Livello 2 di guida semi-autonoma, o ancora meglio, guida assistita. Tra gli ADAS figurano Adaptive Cruise Control (ACC) con funzione Stop&Go, frenata di emergenza con riconoscimento ciclisti e pedoni, Intelligent Speed Assist (riconoscimento limiti di velocità), Blind Spot Detection (monitoraggio angolo cieco) e sorveglianza grado di attenzione del conducente. I sensori a 360° e la telecamera di retromarcia a 180° con griglia dinamica aiutano infine nelle manovre di parcheggio più ostiche. Insomma, un buon equipaggiamento. Equipaggiamento tecnologico completo

COMFORT SUV Tecnologia di sicurezza e tecnologie in chiave pigrizia. Alzacristalli full electric, clima automatico, sensori crepuscolare e pioggia. E poi sistema audio a 6 altoparlanti, app Fiat per telecomandare Fiat 600 da lontano con il proprio smartphone: luci, clacson, apertura/chiusura porte, riscaldamento o refrigerazione degli interni.

Fiat 600e (RED) è la entry level

Al lancio, due versioni. La più accessibile è Fiat 600e (RED), ennesima espressione della partnership avviata nel 2021 con l'organizzazione che combatte le pandemie cofondata nel 2006 da Bono Vox. Esterni, interni e loghi rossi, sedili in tessuto riciclato. Si può richiedere anche bianca o nera: grigia mai, Fiat ha proibito il grigio. Top di gamma è invece Fiat 600e La Prima, allestimento full optional e quattro scelte di colori che richiamano i paesaggi naturali del nostro Paese: Sole d'Italia, Mare d'Italia, Terra d'Italia, Cielo d'Italia.

Fiat 600e (RED), Fiat 600e La Prima

Ordini a partire dal 5 luglio 2023, prime consegne in concessionaria entro settembre 2023. Prezzi di listino di 35.950 euro per 600e (RED), di 40.950 euro per 600e La Prima, ma ci sono gli incentivi, che tolgono fino a 5.000 euro. Una volta in vendita (2024), 600 Hybrid costerà... decisamente meno. Torneremo in argomento. Intanto, il palcoscenico è per lei, la ''Super 500'' full electric. Sfoglia il resto della fotogallery e fatti un'idea.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/07/2023