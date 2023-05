Nuova Fiat 600, la sorpresa della prima foto senza veli. Cosa ne pensate?

L’avevamo vista a marzo scorso, ma la nuova Fiat 600 era del tutto mimetizzata, difficile scoprirne i tratti somatici. Oggi, invece, è stata sorpresa durante nuovi collaudi su strada in Germania e il SUV compatto 100% elettrico si mostra per la prima volta in quella che sarà molto probabilmente la sua veste definitiva. La foto di profilo arriva direttamente dall’agenzia di stampa ANSA ed è molto eloquente, permettendoci di capire bene forme, proporzioni, design e… nome. Infatti, sulla modanatura laterale in basso si intravede proprio la scritta “600” e questo dovrebbe fugare ogni dubbio (usiamo ancora il condizionale) su come si chiamerà la BEV. Lato design, si può notare l’ispirazione estetica che deriva dalla 500X con forme smussate, spalle larghe e look moderno a cui contribuiscono le luci a LED dal design esclusivo. Belle le proporzioni, che regalano alla cinque porte a ruote alte il giusto equilibrio in una lunghezza di poco superiore ai 4 metri (ricordiamo che la futura Fiat 600 sarà cugina della Jeep Avenger).

Nuova Fiat 600: le prime foto spia con la carrozzeria mimetizzataPIANALE CONDIVISO E BUONA ABITABILITÀ Lato tecnologia, riassumiamo brevemente le informazioni in nostro possesso e cioè che la nuova 600 sarà costruita sul pianale eCMP di Stellantis, lo stesso di altri modelli simili del Gruppo come Opel Mokka, DS3 e Peugeot 2008 a batterie. Detto della lunghezza nell’ordine dei 4 metri, il passo potrebbe essere quello della Avenger di 2,56 metri per offrire buono spazio abitabile nonostante le misure taglia small. Il motore elettrico della Avenger ha 156 CV e 260 Nm, per un’autonomia di circa 400 km. Vedremo se la Fiat 600 confermerà questi valori. Infine, non è escluso l’arrivo di una motorizzazione a benzina come il 1.2 tre cilindri da 101 CV oltre all’ipotesi di una variante mild-hybrid.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/05/2023