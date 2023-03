Prime foto spia della Fiat 600, la cugina torinese della Jeep Avenger

Il nome non è ancora definitivo, ma l’elettrica torinese si farà: la base meccanica è quella di Jeep Avenger, ma con più spazio a bordo

Pochi giorni fa Stellantis ha confermato che Fiat sta lavorando a due nuovi modelli elettrici, uno dei quali potrebbe prendere il nome della storica 600. Magari la denominazione ufficiale sarà diversa, ma di sicuro un prototipo sta già circolando, e sembra una 500 elettrica a ruote alte, sulla falsariga della 500X (ma di dimensioni più compatte).

Nuova Fiat 600: visuale laterale

PARENTE STRETTA Basata sul pianale eCMP, la nuova elettrica Fiat avrà la carrozzeria a cinque porte, un abitacolo spazioso e le sedute rialzate. Parente stretta di Jeep Avenger (vista in anteprima al Salone di Parigi), ma anche delle altre piccole elettriche di casa Stellantis: Opel Mokka, DS 3 Crossback, Peugeot 2008 e la prossima ventura Citroen C3 Aircross a batteria. La lunghezza della Fiat 600 dovrebbe aggirarsi attorno ai 4,10 metri, con un passo di 2.560 mm (lo stesso di Avenger); questo permetterebbe alla nuova generazione di Fiat 500X - attualmente lunga 4,26 m - di crescere di qualche cm in lunghezza, senza che le due auto si diano fastidio a vicenda.

Nuova Fiat 600: visuale di 3/4 anteriore

ARIA DI CASA Familiare il frontale con i fari a LED di forma tondeggiante, e una griglia molto sottile sopra il paraurti anteriore. Aria di famiglia anche al posteriore, con le luci che richiamano molto da vicino quelle di 500 elettrica. Non ci sono immagini dell’abitacolo, ma non fatichiamo a immaginare uno stile simile a quello della sorella a ruote basse, con lo schermo da 10,25” sospeso a centro plancia e la strumentazione circolare dietro il volante.

MOTORI Prevedibile che la nuova Fiat 600 (o come si chiamerà) erediti da Jeep Avenger anche le motorizzazioni: la versione BEV avrà un motore elettrico all’anteriore con 156 CV di potenza e 260 Nm di coppia, e un’autonomia di circa 400 km nel ciclo combinato WLTP. La versione a benzina avrà invece un 1.2 tre cilindri da 101 CV; da non escludere anche una variante mild hybrid con tecnologia a 48V.

Nuova Fiat 600: visuale posteriore

QUANDO ARRIVA A giudicare dallo stato del prototipo fotografato in Germania in questi giorni, la presentazione ufficiale dell’auto non dovrebbe essere troppo lontana, magari già prima dell’estate. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/03/2023