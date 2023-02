Fiat 500 elettrica, l’offerta con canone mensile e ricariche gratuite

Noleggio da 299 euro al mese per quattro anni tutto compreso (anche manutenzione e assicurazione), ricariche illimitate e wallbox per casa

Uno degli obiettivi chiave dei costruttori di automobili, nel passaggio ormai inevitabile all’elettrico, è rendere concorrenziale l’acquisto delle auto a batteria rispetto a quelle con motore termico. La nuova offerta di Leasys potrebbe rivelarsi interessante per chi si muove in ambito prettamente urbano, percorre pochi chilometri all’anno e sta valutando il passaggio a una BEV.

Nuova Fiat 500e Icon: stile evoluto con dettagli chic

L’OFFERTA A fronte di un anticipo di 3.900 euro, la proposta è valida per la Nuova 500 Red 95 CV (qui la nostra prova su strada) e prevede un canone fisso mensile di 299 euro per 48 mesi, e che comprende manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24H e le principali coperture assicurative (RCA, furto/incendio, riparazione danni, tutte con franchigia).

Fiat Nuova 500e Cabrio Icon, la plancia

RICARICHE GRATIS Con questa formula di noleggio è compresa la e-Mobility Card che permette di accedere a oltre 1.600 punti di ricarica convenzionati, e una wallbox per la ricarica a casa (installazione non inclusa). Non c’è un limite alle ricariche che si possono fare, le colonnine si individuano all’interno della app Leasys Move, ma va detto che al momento, come da immagine qui sotto, le colonnine gratuite non sono tantissime. C’è da augurarsi che nei prossimi mesi la convenzione venga estesa ad altri gestori.

Fiat 500 e Leasys, le colonnine gratuite intorno a Milano

IL COSTO AL KM Il canone comprende 1.000 km. Quelli in eccesso saranno conteggiati, in base al chilometraggio effettivamente percorso, a un costo fisso di 0,21 euro al km. Ipotizzando un chilometraggio annuo di 2.000 km, sono 210 euro all’anno il primo anno e 421 euro all’anno nei tre successivi.



Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/02/2023