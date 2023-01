Nuova Fiat Tipo 2025: le anticipazioni di Olivier Francois

Se le mosse annunciate dal grande capo del Brand Olivier Francois per il mercato USA avevano fatto temere il peggio per Fiat, nuove dichiarazioni prospettano un futuro ben diverso dalla temuta gamma monoprodotto. ''Dobbiamo sostituire la Tipo'', ha dichiarato, annunciando l'arrivo del nuovo modello nel 2025. Che aspetto avrà? ''Supererà le segmentazioni tradizionali, come fanno tutti adesso. Quindi è un po' SUV, ma in modo innovativo'', dice Francois. Ma c'è di più.

SEMPRE PIÙ GLOBALE “Non c'è modo che Fiat possa diventare regolarmente redditizia – ed è redditizia ora, ma il nostro piano è che lo diventi sempre di più – se non uniamo le nostre line-up europee e sudamericane”, ha detto Francois. Ecco perché qualche anticipazione sullo stile generale dell'erede della Fiat Tipo Cross potrebbe essere dedotta dai prodotti lanciati per il mercato brasiliano. Per esempio la Fiat Fastback, di cui la foto di copertina ritrae il concept e qui sopra vedete il modello di serie. Ma anche la Abarth Pulse che vedete qui sotto.

Abarth Pulse, il SUV compatto in versione sportiva: visuale di 3/4 anteriore

UNA PER TUTTI Ma i tempi non sono ancora maturi perché si possa intuire davvero cosa bolle in pentola, perché ''Ci vuole tempo per convergere'', sottolinea Francois. Nel 2023 è in arrivo un nuovo modello, che secondo i rumor potrebbe essere una 500X EV, ma: ''sarà ancora europea, perché nata prima di Stellantis''. La vera convergenza per ottenere una linea di prodotti unificata tra i vari Paesi inizierà nel 2024, e il design dei primi modelli sarebbe già stato congelato (insomma, definitivo). ''Potranno essere elettrici in una regione e con motore a combustione in un'altra, con solo una piccola differenziazione, che mi consente di realizzare enormi volumi sulla stessa base”, dice Francois.

PIATTAFORME NUOVE O NO? Il fatto che la stessa auto possa essere offerta sia come 100% elettrica sia con motori endotermici è un indizio che i nuovi modelli in uscita nel triennio tra il 2024 e il 2026 non saranno basati sulla nuova piattaforma STLA Small completamente elettrica, ma sulla collaudatissima architettura CMP/e-CMP che è alla base delle attuali Peugeot 208 e Citroen C4. ''La nostra ambizione - non è sicuro al 100%, ma spero che ce la faremo – è di lanciare ogni nuovo modello solo elettrico [in Europa] dal 2024. Possiamo farlo grazie a Stellantis e alla condivisione della tecnologia''.

Al volante della Fiat Tipo Cross Hybrid Red

NON SOLO ELETTRICA Aspetto tutt'altro che secondario è se la nuova Fiat Tipo 2025 sarà dunque esclusivamente un'auto elettrica oppure no: ''Dobbiamo seguire il mercato, ascoltare i clienti e il costo delle batterie non scende così velocemente come vorremmo. Saremo pronti se la tecnologia e le infrastrutture lo permetteranno, ma il bello è che siccome avremo le stesse auto in due regioni, una delle quali non sarà elettrica, abbiamo tempo per premere il grilletto. Abbiamo una visione ma possiamo anche essere pragmatici”. Come a sottolineare che la strada verso l'elettrificazione totale, anche in Europa, è meno certa di quanto i più vogliano far credere.

Fonte: AutoExpress

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/01/2023