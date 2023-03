Nuova Fiat Panda 4x4: i concept disegnati dall'A.I.

Icona inossidabile, la Fiat Panda così come la conosciamo è destinata a rimanere in produzione negli stabilimenti di Pomigliano d'Arco fino al 2026. Nel frattempo tutti si aspettano il lancio di una nuova Fiat Panda elettrica che potrebbe debuttare prima dell'uscita di scena della versione a motore tradizionale, per affiancarla in listino come accade per le Fiat 500. Si dice che il design sarà ispirato a quello della concept Centoventi, che però ha ormai i suoi anni, essendo stata mostrata al salone di Ginevra nel 2019.

Nuova Fiat Panda 4x4: per l'Intelligenza Artificiale diventa quasi una Jeep

VEDI ANCHE

PROPOSTE ALTERNATIVE Come potrebbe essere, allora, il nuovo modello al passo coi tempi? Traendo ispirazione dalla Renault Twingo disegnata dalla A.I., abbiamo chiesto a un'Intelligenza Artificiale di disegnare una nuova Fiat Panda 4x4, impostando il restyling in modo da ottenere un design futuristico e nella foto gallery trovate i concept creati dal computer. Che offrono più di uno spunto su cui riflettere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/03/2023