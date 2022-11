Il grande ritorno della Panda 4x4

Buone notizie: nel 2023 tornerà in commercio la Fiat Panda 4x4. ''Ma perché?'', direte voi; ''avevano smesso di produrla?''. Ebbene sì. Qualcuno se n'è accorto andando in concessionaria, altri lo ignoravano del tutto, ma dal mese di maggio 2022 la Fiat Panda 4x4, senza fare troppo rumore, era uscita dai listini e non era più ordinabile negli autosaloni del gruppo Stellantis.

Fiat Panda 4x4: vista 3/4 posteriore

HA LASCIATO UN VUOTO Il piccolo city SUV, apprezzatissimo in tutte le località montane per la sua efficacia sui fondi scivolosi e dissestati, ha così creato un vuoto difficilmente colmabile e lasciato campo libero alla rivale di sempre: la giapponese Suzuki Ignis Allgrip (qui a confronto con le rivali di categoria). In listino è rimasta una Panda City Cross, che però è solo un allestimento estetico del modello a trazione anteriore: non la vera Panda Cross a trazione integrale. Forse è proprio questo ad aver in qualche modo mascherato la temporanea uscita di scena.

Fiat Panda 4x4: la plancia

COLPA DELLA CRISI DEI MICROCHIP Il motivo dell'uscita di scena di quella che è quasi un'icona nazionale è la crisi dei microchip, che ha costretto Stellantis a una razionalizzazione del listino. Ma il pensionamento della Panda 4x4 non è mai stato nei pensieri della Fiat, che si dice intenzionata a rimetterla sul mercato non appena la crisi sarà passata: nel corso del 2023, appunto, secondo gli analisti.

Fiat Panda 4x4: l'abitacolo

COSA CAMBIA, SE CAMBIA Quanto alla Panda 4x4 2023 non si hanno notizie su novità, facelift o cambiamenti di alcun tipo. Al netto di qualche possibile aggiornamento di dettaglio, la cosa più probabile è che non ci sia alcuna variazione di sostanza, ma solo nel listino: magari con nuovi allestimenti studiati ad hoc e una revisione delle dotazioni. Oltre a un aggiornamento dei prezzi, si intende: per adeguarli alla mutata situazione geopolitica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/11/2022