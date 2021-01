LA PIÙ AMATA DAI... CALCIATORI L'ultima impresa del Pandino è nel breve video virale che il calciatore dell'Atletico Madrid Marcos Llorrente ha pubblicato sulla sua pagina di Instagram, ripreso poi in un Tweet dalla testata El Larguero. Lo potete guardare qui sotto e mostra Yannick Carrasco alla guida di una vecchia Fiat Panda 4x4 dirigersi agli allenamenti con Thomas Lemar e Mario Hermoso, sfidando la neve che la tempesta Filomena ha scaricato sul Bernabeu su tutta Madrid (anche se la strada del video è ben pulita, va detto).

😳 👉 Simeone y la mayoría de jugadores han ido en los 4x4 habilitados por el @Atleti salvo...



🚙💨 … Yannick Carrasco, que ha ido con el FIAT PANDA 4x4 que le ha prestado un vecino porque “va muy bien” sobre la nieve 😱 pic.twitter.com/50NRQNJdRW — El Larguero (@ellarguero) January 11, 2021

SEMPRE TOSTISSIMA L'auto non è di Carrasco, ma di un suo vicino di casa, che glie l'ha prestata perché: ''Va molto bene sulla neve''. Ma del resto questo lo sapevamo già, anche per il video pubblicato giorni fa in cui il Pandino era stato messo di fronte alla Ferrari SF90 Stradale in un'improbabile drag race. Sta di fatto che, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E la mitica Panda non si tira mai indietro.